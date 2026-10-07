Argentino de Rosario define su afiliación en Primera C ante Muñiz
El Salaíto deberá disputar un único encuentro cuyo perdedor quedará fuera de competencia por una temporada.
07/10/2026 | 12:50Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Club Argentino de Rosario.
Argentino de Rosario deberá disputar un desempate ante Muñiz para definir su permanencia en la Primera C. El partido será a todo o nada: el equipo que pierda quedará desafiliado durante una temporada.
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El Salaíto llega a esta instancia luego de vencer 3-2 a Lugano, un resultado que no le alcanzó para abandonar el último lugar de su zona. La última fecha de la fase regular no modificará el escenario y Argentino enfrentará a Sacachispas, mientras que Muñiz jugará ante Claypole.
El ganador del desempate tendrá una instancia más para conservar su lugar en la categoría: deberá enfrentar al vencedor del Reducido del Promocional Amateur. Si supera ese cruce, mantendrá su afiliación a la Primera C; el perdedor, en cambio, quedará desafiliado por un año.
Lectura rápida
¿Qué equipo debe disputar un desempate?
Argentino de Rosario debe disputar un desempate ante Muñiz.
¿Qué se juega en este desempate?
El equipo que pierda quedará desafiliado durante una temporada.
¿Cuál fue el resultado del último partido de Argentino?
Argentino venció 3-2 a Lugano.
¿Qué pasará con el ganador del desempate?
El ganador deberá enfrentar al vencedor del Reducido del Promocional Amateur para conservar su lugar en la Primera C.
¿Qué ocurrirá si el ganador no supera el siguiente cruce?
El perdedor quedará desafiliado por un año.