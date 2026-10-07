Argentino de Rosario define su afiliación en Primera C ante Muñiz

Argentino de Rosario deberá disputar un desempate ante Muñiz para definir su permanencia en la Primera C. El partido será a todo o nada: el equipo que pierda quedará desafiliado durante una temporada.

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El Salaíto llega a esta instancia luego de vencer 3-2 a Lugano, un resultado que no le alcanzó para abandonar el último lugar de su zona. La última fecha de la fase regular no modificará el escenario y Argentino enfrentará a Sacachispas, mientras que Muñiz jugará ante Claypole.

El ganador del desempate tendrá una instancia más para conservar su lugar en la categoría: deberá enfrentar al vencedor del Reducido del Promocional Amateur. Si supera ese cruce, mantendrá su afiliación a la Primera C; el perdedor, en cambio, quedará desafiliado por un año.