Amor y universos paralelos en 'Juntos en cualquier mundo. Tú y yo más allá del tiempo'

En un contexto donde los viajes entre universos paralelos son parte de la cotidianidad, Koyomi se convierte en el protagonista de dos historias de amor que exploran la complejidad de las relaciones humanas. En "Juntos en cualquier mundo", Koyomi vive con su madre tras el divorcio de sus padres. Es un chico estudioso y algo introvertido, lo que le dificulta hacer amigos en su nuevo instituto. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando su compañera Kazune se acerca a él, revelándole que proviene de una realidad paralela donde ellos son pareja. La pregunta que surge es: ¿podrá Koyomi enamorarla también en su mundo actual?

Por otro lado, en "Tú y yo más allá del tiempo", Koyomi se encuentra en una situación similar, pero esta vez vive con su padre. En el laboratorio donde trabaja su padre, conoce a Shiori, una chica de su edad que rápidamente captura su corazón. No obstante, su relación se ve amenazada por el hecho de que sus padres están a punto de volver a casarse, convirtiéndolos en hermanastros. La historia plantea un dilema intrigante: ¿existe un universo paralelo donde puedan ser novios sin las complicaciones familiares? ¿Qué sacrificios deberán hacer para encontrar ese futuro?

Ambas novelas, que se pueden leer de forma independiente, han capturado la atención del público en Japón, convirtiéndose en un fenómeno literario y cultural, además de ser adaptadas a películas de anime. Este enfoque en el amor juvenil, combinado con la ciencia ficción, ofrece una perspectiva fresca y emocionante sobre las relaciones en un mundo donde las posibilidades son infinitas.

La obra está dirigida a un público juvenil, a partir de los 14 años, y su mezcla de romance y elementos fantásticos la convierte en una lectura atractiva para quienes buscan historias que desafían las normas del tiempo y el espacio. La narrativa de Martínez Roca se destaca por su capacidad de conectar con las emociones de los jóvenes, haciendo que estas historias resuenen en un contexto contemporáneo.

En definitiva, "Juntos en cualquier mundo. Tú y yo más allá del tiempo" no solo es una exploración del amor en diferentes dimensiones, sino también una reflexión sobre las decisiones que tomamos y las conexiones que forjamos en nuestras vidas. La obra invita a los lectores a cuestionar la naturaleza del amor y la realidad, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad.

| **Género** | Romántica, erótica | |---------------------|--------------------------| | **Editorial** | MARTÍNEZ ROCA | | **Año de edición** | 2026 | | **ISBN** | 9788427055483 | | **ISBN digital** | 9788427055490 | | **Idioma** | Español |