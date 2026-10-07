Jury a Gastón Salmain: "Estamos evaluando si mantiene la confianza pública para poder ejercer"

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación comenzó este martes el jury contra el suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión domiciliaria en una causa por presuntas coimas a cambio de fallos. Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura y una de las acusadoras, sostuvo que el proceso debe determinar si el magistrado conserva las condiciones necesarias para continuar en el cargo.

"Más allá de los delitos que se le imputan a Salmain, que tendrán que ser resueltos en la Justicia Federal, acá lo que estamos evaluando es si el doctor Salmain mantiene ese voto de confianza pública que requieren los jueces federales para poder ejercer y seguir dictando el futuro de cada uno de nosotros", explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De la Torre remarcó que la continuidad de un juez no depende únicamente de que se acrediten delitos en la causa penal. "Cuando se pierde esa confianza pública, cuando se pierden las condiciones de idoneidad para ejercer el cargo, uno necesita apartar a ese juez para salvaguardar al resto también", señaló. Y agregó: "Hay muchos jueces y fiscales que realmente se desempeñan bien y que por un par de ruidosos pagan justos por pecadores".

La acusadora también cuestionó el silencio de parte de la Justicia Federal rosarina frente a las acusaciones contra Salmain. "Nosotros igualmente no dejamos de llamar la atención sobre el estruendoso silencio que hay en buena parte de la Justicia Federal de Rosario sobre esto", afirmó. Según explicó, el Consejo de la Magistratura recibió las denuncias y hubo "una unanimidad en entender que correspondía analizar la conducta del juez y analizar si es susceptible de continuar o no".

Uno de los hechos analizados en el jury está vinculado con una operación por 10 millones de dólares durante el cepo cambiario. De la Torre cuestionó la actuación de Salmain al señalar que se habilitó una presentación contra el Banco Central sin que, según su relato, se hubiera escuchado previamente al organismo. "Se le pide que opine, cuando opina no le gusta, desconoce lo que el Banco Central le dice", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La consejera también puso el foco en el modo en que se desarrolló esa presentación judicial. "Yo ojalá viera un juez en cualquier lugar del país que fuera tan diligente al momento de entender qué es lo que le estoy planteando cuando estoy planteando cambiar 10 millones de dólares", ironizó. Y agregó: "En tres oportunidades le decían: 'Bueno, no, aclare porque no lo entiendo'. Y él se quiere escudar ahora en que aclare que no lo entiendo es porque no estaba direccionado".

La acusación contempla además otros episodios vinculados con reuniones con abogados y el supuesto traslado de dinero. "El otro hecho es gravísimo", sostuvo De la Torre, quien consideró que, con los elementos incorporados al proceso, "no puede seguir siendo juez federal de Rosario". La resolución sobre los delitos que se le atribuyen, aclaró, corresponde al ámbito de la Justicia Federal, mientras que el jury analiza su permanencia en la magistratura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto de los plazos, explicó que este miércoles declararán tres testigos, entre ellos la fiscal, cuya testimonial consideró "muy importante". Según indicó, la intención es avanzar con los alegatos la semana próxima y que el tribunal defina luego la fecha de su decisión. "En principio, antes de fin de mes, esperemos tener ya una resolución respecto de esta cuestión", afirmó.

Finalmente, De la Torre cuestionó que el Consejo de la Magistratura no tenga herramientas para apartar preventivamente a un juez durante toda la etapa de investigación. "Nos pasó con Bento, nos pasó con Bailaque. Tenés situaciones en donde tenés jueces investigados con pedidos de prisión preventiva firmes", señaló. Y planteó: "Imaginate un juez federal que sigue sentado en los estrados de su juzgado, firmando, la capacidad que tiene de manipular y de influir sobre la investigación que se le está llevando a cabo". Según explicó, actualmente el organismo puede suspenderlos cuando inicia el juicio político, pero durante la investigación previa "estamos atados de manos".

Entrevista de Hernán Funes.