Salmain apareció en una audiencia en Comodoro Py: "Me lleva a calificarlo como provocador"

El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Ricardo Toranzos, calificó como “muy extraña” la presencia del juez federal suspendido Gastón Salmain en una audiencia del juicio por el caso Sueños Compartidos, donde no era parte. El magistrado se ubicó detrás de los imputados y de la defensa, en un sector que no correspondía al público general, situación que llamó especialmente la atención.

Toranzos explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que uno de los abogados que defiende a Salmain debía alegar ese día en el juicio y cuestionar la acusación de los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina, quienes también intervienen en la investigación contra el juez en Rosario. “La presencia de Salmain justamente en ese lugar parecía todo concordar con este ataque a quien también comanda su imputación en Rosario”, sostuvo.

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Para el fiscal, el episodio tuvo un perfil provocador. “Creo que no se le escapa justamente a Salmain que su presencia en ese lugar iba a producir esta reacción, sobre todo porque parece provocadora, buscando amedrentar”, afirmó. Además, señaló que Velasco no se encontraba en la sala ese día porque tenía otra audiencia y planteó que el contexto podría haber sido diferente si el fiscal hubiera estado presente.

Toranzos también cuestionó el comportamiento de la defensa y consideró que se trata de una situación que excede los límites de una controversia judicial. “Nosotros últimamente hemos empezado a ver en distintas audiencias donde el principio ético ha desaparecido, o por lo menos se ha visto menoscabado”, señaló. En ese sentido, sostuvo que “no se cuestiona la evidencia, no se cuestiona la prueba, no se respeta el rol del Ministerio Público, sino que se ataca a la persona de quien desarrolla esa tarea”.

El presidente de la asociación de fiscales remarcó que una defensa puede cuestionar una acusación, pero debe hacerlo dentro de las reglas del proceso. “El ejercicio de defensa debe tener un planteo regular sobre cuestiones de la causa, sobre cuestiones netamente de la prueba. Uno puede estar o no de acuerdo con la imputación y tiene todo el derecho de manifestarse en contra”, explicó. Sin embargo, consideró que cuando existe una búsqueda de confrontación personal con los fiscales, “creo que es, como usted dijo, una falta de ética”.

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Consultado sobre si el episodio podría derivar en una nueva investigación o acelerar la situación de Salmain ante el Consejo de la Magistratura, Toranzos evitó anticipar una imputación penal, aunque consideró que representa una señal de alerta. “No sé si da para una imputación, pero lo que sí creo es que una alerta para el Consejo de la Magistratura para inmediatamente hacer el análisis sobre su juicio político”, afirmó.

Finalmente, Toranzos volvió sobre el contexto del episodio y fue contundente: “Lo llamativo es que en ese contexto que tiene, se haga presente en un tribunal, en el momento en que van a alegar y que van a cuestionar la persona de los fiscales”. Para el fiscal federal, la situación “me lleva a calificarlo como provocador y pretendiendo un amedrentamiento en los fiscales”.

Entrevista de Hernán Funes.