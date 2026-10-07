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Central confirmó la grave lesión de Gaspar Duarte: tiene rotura de ligamento cruzado

El delantero sufrió además una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha y será operado en los próximos días.

07/10/2026 | 07:05Redacción Cadena 3 Rosario

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Gaspar Duarte, confirma la lesión.

FOTO: Gaspar Duarte, confirma la lesión.

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Rosario Central confirmó este miércoles la gravedad de la lesión que sufrió Gaspar Duarte durante el partido ante Banfield. El delantero presenta una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha.

Duarte tuvo que ser reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo, luego de sufrir la lesión cuando intentó girar en busca de una pelota. El atacante mostró mucho dolor y, al retirarse del estadio Florencio Sola, necesitó ser asistido porque no podía pisar.

Según informó el club, el futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. La lesión representa una baja importante para Jorge Almirón, ya que Duarte había comenzado a recuperar continuidad después de un período en el que estuvo afuera por distintas lesiones musculares.

Lectura rápida

¿Qué lesión sufrió Gaspar Duarte? Duarte sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha.

¿Quién es el entrenador afectado por la baja de Duarte? El entrenador afectado es Jorge Almirón.

¿Cuándo ocurrió la lesión de Duarte? La lesión ocurrió durante el partido ante Banfield, a los 15 minutos del primer tiempo.

¿Dónde tuvo lugar el partido en el que se lesionó Duarte? El partido tuvo lugar en el estadio Florencio Sola.

¿Cómo será tratado Duarte tras su lesión? Duarte será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

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