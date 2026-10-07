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La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.

El sorteo número 41376 de La Previa se realizó el miércoles 7 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 1191, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Excusado).

07/10/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41376 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 1191, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excusado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1191
2° 6737
3° 2919
4° 0859
5° 7394
6° 5694
7° 6306
8° 6671
9° 2190
10° 3130
11° 4030
12° 6485
13° 0079
14° 6765
15° 0976
16° 2828
17° 2509
18° 6908
19° 5480
20° 2283

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41376 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 7 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1191.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Excusado).

¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 1191, 6737, 2919, entre otros.

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