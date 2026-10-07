La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.

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El sorteo número 41376 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 1191, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excusado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1191

2° 6737

3° 2919

4° 0859

5° 7394

6° 5694

7° 6306

8° 6671

9° 2190

10° 3130

11° 4030

12° 6485

13° 0079

14° 6765

15° 0976

16° 2828

17° 2509

18° 6908

19° 5480

20° 2283