Mirtha Legrand recibió el alta y se retiró del sanatorio en auto particular

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- La reconocida conductora Mirtha Legrand dejó atrás su internación en el Sanatorio Mater Dei, donde estuvo hospitalizada durante más de tres semanas debido a un cuadro de neumopatía. Según el último parte médico, la diva de los almuerzos se retiró en un "auto particular", acompañada por su familia.

El comunicado, emitido por el director médico Enrique Echagüe, señala: "La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia". Este anuncio llegó pocas horas después de que se confirmara el alta, en la tarde del martes.

La hospitalización de Mirtha Legrand se había producido tras una serie de complicaciones de salud, siendo la segunda en menos de un mes. En el comunicado, se menciona que la famosa conductora continuará su recuperación en su hogar, donde se espera que retome sus actividades en un futuro cercano. "A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades", se indicó en el parte médico.

El Sanatorio también aprovechó la ocasión para expresar su gratitud hacia los seguidores de la diva, resaltando el cariño y respeto que le han transmitido durante su internación. "Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación", concluyó el texto.