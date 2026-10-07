Alerta naranja en Rosario: se esperan tormentas fuertes y hasta 80 milímetros
La jornada tendrá una máxima de 22 grados y precipitaciones, con mayor intensidad por la tarde.
07/10/2026 | 09:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lluvia en Rosario.
Rosario atraviesa una jornada con advertencia del SMN y lluvias que podrían intensificarse durante la tarde. Desde Protección Civil pidieron asegurar objetos y evitar traslados innecesarios.
La jornada comenzó con 18 grados, cielo nublado y 89% de humedad. Según el director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil de Rosario, el alerta pasó de amarillo a naranja después del mediodía y luego volverá a amarillo hacia la noche.
“Es una jornada larga, bajo alerta toda la jornada, dejando acumulados entre 50 y 80 milímetros”, explicó. También advirtió que esos valores pueden ser superados localmente y que las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Recomendó asegurar elementos en balcones y terrazas, evitar traslados innecesarios por la tarde y recordó que ante inconvenientes se puede llamar al 103 o al 147.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este miércoles? Se espera un clima con 18 grados, cielo nublado y alerta naranja por tormentas.
¿Quién emitió la alerta por tormentas? La alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo se esperan tormentas fuertes? Las tormentas fuertes se esperan durante la mañana y continuarán por la noche.
¿Dónde se encuentra Rosario? Rosario es una ciudad en la provincia de Santa Fe, Argentina.
¿Por qué se prevé un descenso de temperaturas? Se prevé un descenso de temperaturas debido a las condiciones climáticas cambiantes en los próximos días.