Alerta naranja en Rosario: se esperan tormentas fuertes y hasta 80 milímetros

Rosario atraviesa una jornada con advertencia del SMN y lluvias que podrían intensificarse durante la tarde. Desde Protección Civil pidieron asegurar objetos y evitar traslados innecesarios.

La jornada comenzó con 18 grados, cielo nublado y 89% de humedad. Según el director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil de Rosario, el alerta pasó de amarillo a naranja después del mediodía y luego volverá a amarillo hacia la noche.

“Es una jornada larga, bajo alerta toda la jornada, dejando acumulados entre 50 y 80 milímetros”, explicó. También advirtió que esos valores pueden ser superados localmente y que las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Recomendó asegurar elementos en balcones y terrazas, evitar traslados innecesarios por la tarde y recordó que ante inconvenientes se puede llamar al 103 o al 147.

Informe de Fernando Carrafiello.