El fin de semana llega un imperdible para los ciclistas: cómo inscribirse al Desafío Cura Brochero

FOTO: Los paisajes de Traslasierra tendrán un fin de semana a puro ciclismo.

La región de Traslasierra se prepara para recibir la segunda edición del Desafío Cura Brochero, una competencia de mountain bike que combinará deporte, turismo y fe.

El evento se desarrollará durante el 10 y 11 de octubre y ofrecerá una experiencia deportiva única al atravesar los emblemáticos paisajes y senderos históricos que alguna vez recorrió el santo.

Dos distancias para afrontar el desafío

El recorrido de 52 kilómetros representa la alternativa de menor extensión dentro de la competencia. Está pensado para quienes buscan participar de la experiencia del Desafío Cura Brochero sin afrontar la distancia más exigente.

La otra opción será el recorrido de 118 kilómetros, destinado a quienes quieran asumir un desafío deportivo de mayor extensión. Se trata de la distancia más larga de esta edición y propone una jornada de mayor exigencia para los ciclistas.

Cómo inscribirse

Las inscripciones para la competencia se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera digital, en las redes sociales oficiales del evento o el sitio web del certamen haciendo click aquí.

Descuento especial para oyentes de Cadena 3

Los oyentes de Cadena 3 tienen un 20% de descuento para participar de la segunda edición del Desafío Cura Brochero.

Para acceder al beneficio, los participantes deberán utilizar el código "Cadena3" al momento de completar la inscripción.