En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Desafío Cura Brochero 2026 Notas

El fin de semana llega un imperdible para los ciclistas: cómo inscribirse al Desafío Cura Brochero

La emblemática competencia de mountain bike se disputará el 10 y 11 de octubre por los hermosos caminos de Traslasierra. Entrá y mirá cómo sumarte. 

07/10/2026 | 11:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los paisajes de Traslasierra tendrán un fin de semana a puro ciclismo.

FOTO: Los paisajes de Traslasierra tendrán un fin de semana a puro ciclismo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La región de Traslasierra se prepara para recibir la segunda edición del Desafío Cura Brochero, una competencia de mountain bike que combinará deporte, turismo y fe.

El evento se desarrollará durante el 10 y 11 de octubre y ofrecerá una experiencia deportiva única al atravesar los emblemáticos paisajes y senderos históricos que alguna vez recorrió el santo.

Dos distancias para afrontar el desafío

El recorrido de 52 kilómetros representa la alternativa de menor extensión dentro de la competencia. Está pensado para quienes buscan participar de la experiencia del Desafío Cura Brochero sin afrontar la distancia más exigente.

La otra opción será el recorrido de 118 kilómetros, destinado a quienes quieran asumir un desafío deportivo de mayor extensión. Se trata de la distancia más larga de esta edición y propone una jornada de mayor exigencia para los ciclistas.

Cómo inscribirse

Las inscripciones para la competencia se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera digital, en las redes sociales oficiales del evento o el sitio web del certamen haciendo click aquí. 

Descuento especial para oyentes de Cadena 3

Los oyentes de Cadena 3 tienen un 20% de descuento para participar de la segunda edición del Desafío Cura Brochero.

Para acceder al beneficio, los participantes deberán utilizar el código "Cadena3" al momento de completar la inscripción.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La segunda edición del Desafío Cura Brochero, una competencia de mountain bike.

¿Quién organiza el evento? La competencia es organizada en la región de Traslasierra.

¿Cuándo se realizará la competencia? El evento se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre.

¿Dónde se desarrollará el evento? En la región de Traslasierra, atravesando paisajes y senderos históricos.

¿Cómo pueden inscribirse los participantes? Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar digitalmente a través de las redes sociales oficiales o el sitio web del certamen.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf