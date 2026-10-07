Autopista Rosario-Córdoba: "No está mal pagar peaje si las rutas están en buenas condiciones"

El intendente de Leones, Fabián Francioni, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la concesión de la autopista y advirtió por el estado de la traza. Si bien aclaró que no se opone al cobro de peajes, reclamó que primero se garanticen obras y mantenimiento.

Francioni recordó que durante su gestión se inauguró el tramo final de la autopista Córdoba-Rosario en Leones. “Nosotros inauguramos el tramo final de la autopista Córdoba Rosario con la presencia de Fito Páez y la Mona Jiménez, así que fue un momento histórico, maravilloso”, rememoró.

El intendente señaló que actualmente existen sectores deteriorados, especialmente en la mano que va desde Córdoba hacia Rosario. “La mano derecha está destruida por el peso, y no solamente por el peso de los camiones con cereal, principalmente el peso de los camiones que traen piedra”, afirmó.

Críticas al estado de la traza

Según explicó, el tránsito de camiones con cargas pesadas genera un deterioro que requiere reparaciones permanentes. En particular, apuntó contra los vehículos que transportan piedra desde Córdoba hacia distintos puntos del país.

Consultado sobre los controles de peso, Francioni fue crítico con su funcionamiento. “Pongámosle que hay control de peso. Yo nunca, nunca vi”, sostuvo. Y agregó que, según su experiencia, algunos transportistas logran sortear las restricciones: “Yo tengo acá 4 o 5 piedreros de acá de Leones que se ríen porque tienen todo arreglado para pasar con los pesos como quieran”.

El jefe comunal también cuestionó la falta de mantenimiento de las rutas nacionales y marcó diferencias con la inversión que realiza la provincia de Córdoba. “La nación no hace nada, nada, no hace nada al respecto”, manifestó al referirse a las obras que, según indicó, deberían realizarse sobre las rutas.

Sobre el sistema de concesiones, Francioni aclaró que no considera que el peaje sea negativo en sí mismo. “Yo no lo veo mal siempre y cuando las rutas estén en buenas condiciones”, sostuvo. En esa línea, planteó que un usuario puede pagar si cuenta con una traza segura, banquinas en condiciones y mantenimiento adecuado.

Sin embargo, expresó sus reparos frente a la posibilidad de que se cobre antes de que se concreten las mejoras. “El problema es que nosotros pagamos como ya nos pasó con el anterior gobierno de Carlos Menem, usted pagaba un peaje y las rutas eran intransitables”, afirmó, y cuestionó que el esquema pueda terminar beneficiando a las empresas concesionarias sin garantizar las obras.

Francioni también planteó dudas sobre la capacidad del Estado nacional para controlar y ejecutar las obras comprometidas. “Cuando a mí me dicen que van a reparar las rutas y van a hacer las rutas, la verdad que me llama la atención, porque yo no veo a nadie, en realidad no conozco a nadie”, expresó durante la entrevista.

En ese marco, el intendente de Leones sostuvo que la preocupación excede a una sola localidad y pidió que la discusión sobre la concesión esté acompañada por soluciones concretas para el deterioro de la infraestructura vial. La nueva etapa de concesiones contempla distintos corredores de la Red Federal de Concesiones, entre ellos los vinculados con la conexión entre Rosario y Córdoba.

Entrevista de Alberto Lotuf.