Uber en Rosario: "Es sincerar de alguna manera una situación que está pasando"

El Concejo Municipal de Rosario retomó el debate sobre la regulación de Uber y otras aplicaciones de movilidad a partir de un proyecto enviado por el Ejecutivo. La iniciativa modifica una ordenanza aprobada en 2023 e incorpora el servicio privado de movilidad de personas mediante plataformas tecnológicas.

La presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, Anahí Schibelbein, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que el Ejecutivo envió el proyecto luego de que desde el Concejo solicitaran un análisis sobre las distintas propuestas existentes. “Hace aproximadamente dos semanas nosotros habíamos enviado un mensaje al Poder Ejecutivo porque justamente queríamos que ellos nos dieran un análisis, sobre todo las áreas técnicas, con respecto a los diversos proyectos que hace incluso años están presentados”, señaló.

Según explicó la concejala, la nueva iniciativa modifica una ordenanza que ya permitía el despacho de viajes mediante plataformas para taxis y remises. “El mensaje nuevo modifica justamente el artículo 1 de esta ordenanza e incorpora el servicio privado de movilidad de personas mediante plataformas tecnológicas”, indicó.

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Schibelbein sostuvo que el objetivo es encuadrar una actividad que ya funciona en la ciudad. “Es sincerar de alguna manera una situación que está pasando”, afirmó. Y agregó: “La idea es regular esta situación pidiendo algunos cumplimientos a los conductores y a los vehículos”.

Entre los requisitos mencionados por la concejala aparecen la licencia de conducir profesional, la ausencia de antecedentes penales y la libre multa. En cuanto a los vehículos, planteó que deberán tener “la VTV al día, seguro” y cumplir determinadas condiciones, como ser de cuatro puertas y contar con baúl.

La propuesta también mantiene la exigencia de que las plataformas tengan una oficina en Rosario. Ante la consulta sobre ese punto, Schibelbein confirmó: “Sí, sigue estando que tiene que tener una oficina en la ciudad de Rosario con sede en la ciudad de Rosario”. También señaló que existen conversaciones entre el Ejecutivo y las aplicaciones sobre el cumplimiento de los requisitos que eventualmente establezca la nueva normativa.

Sobre Uber Moto y otras modalidades, la concejala sostuvo que el Estado necesita herramientas para intervenir sobre servicios que actualmente funcionan fuera del esquema de control municipal. “Hoy, con lo que está ocurriendo, que estas aplicaciones funcionan en la ilegalidad, el Estado no tiene una mirada”, afirmó.

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Schibelbein indicó que el proyecto continuará siendo analizado con los distintos bloques y con los sectores involucrados, entre ellos taxistas, remiseros y representantes de las aplicaciones. “Nosotros iniciamos particularmente el análisis de esta propuesta”, explicó, y estimó que “en las próximas semanas esto se va a poder estar debatiendo dentro del pleno”.

She Taxi cuestionó la incorporación de vehículos particulares

Desde She Taxi Rosario, María Eva Juncos planteó reparos sobre el alcance de la propuesta. Aclaró que su posición no es contraria a Uber ni a los conductores que utilizan las aplicaciones. “No estoy en contra de Uber ni de los conductores, que son el factor más importante, porque son trabajadores”, sostuvo.

Su principal preocupación está vinculada con la cantidad de vehículos que podrían incorporarse al sistema. “A mí me preocupa mucho el tema de la incorporación indiscriminada de vehículos, autos, motos”, señaló Juncos.

La referente de She Taxi también defendió la necesidad de establecer reglas para el funcionamiento de las aplicaciones. “La regulación está buena porque es el Estado quien tiene que controlar quiénes circulan por la ciudad”, afirmó.

Juncos advirtió que una mayor cantidad de vehículos no necesariamente resolvería los problemas actuales del transporte en Rosario. “Vos no podés tapar un agujero y abrir otro”, sostuvo. Y agregó: “De acá a seis meses vamos a seguir quejándonos de la movilidad”.

La referente de She Taxi mencionó además las dificultades que existen en determinados horarios y planteó que la discusión debería contemplar una planificación general del sistema. “Vamos a seguir quejándonos de que los domingos no conseguimos vehículos o que a la madrugada, cuando los pibes están de boliche, tienen que pagar fortuna”, afirmó.

El debate continuará ahora en las comisiones del Concejo Municipal. La discusión estará centrada en las condiciones que deberán cumplir las plataformas, los conductores y los vehículos para que Uber y otras aplicaciones puedan quedar encuadradas dentro de la normativa de Rosario.

Entrevista de Hernán Funes.