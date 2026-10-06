FOTO: Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: se esperan intensas lluvias y granizo

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta amarilla debido a la posibilidad de tormentas de variada intensidad que se manifestarán en la tarde de este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires.

Según lo indicado por el organismo, se anticipa que estas tormentas vendrán acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Se destacó que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros", con la posibilidad de que "puedan ser superados de manera puntual".

Para este miércoles, se pronostica una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 17, con lluvias durante toda la jornada.

En cuanto al jueves, se prevé cielo nublado y vientos del sudeste que cambiarán al este, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 17 grados.

El viernes también se anticipa cielo nublado, con vientos del este que rotarán al sur y temperaturas que se mantendrán en el rango de 12 a 17 grados.

Agencia NA