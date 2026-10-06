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Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: se esperan intensas lluvias y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se prevén precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 milímetros en la Ciudad de Buenos Aires, con la posibilidad de granizo y ráfagas intensas.

06/10/2026 | 08:21Redacción Cadena 3

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Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: se esperan intensas lluvias y granizo

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Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta amarilla debido a la posibilidad de tormentas de variada intensidad que se manifestarán en la tarde de este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires.

Según lo indicado por el organismo, se anticipa que estas tormentas vendrán acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Se destacó que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros", con la posibilidad de que "puedan ser superados de manera puntual".

Para este miércoles, se pronostica una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 17, con lluvias durante toda la jornada.

En cuanto al jueves, se prevé cielo nublado y vientos del sudeste que cambiarán al este, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 17 grados.

El viernes también se anticipa cielo nublado, con vientos del este que rotarán al sur y temperaturas que se mantendrán en el rango de 12 a 17 grados.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué tipo de alerta se emitió?
Se emitió un alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires.

¿Qué se espera en las tormentas?
Se esperan precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros, granizo y ráfagas intensas.

¿Cuál será la temperatura el miércoles?
La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará 17 grados.

¿Cómo estará el clima el jueves?
Se anticipa cielo nublado y temperaturas entre 12 y 17 grados.

¿Qué condiciones se esperan para el viernes?
Se prevé cielo nublado y temperaturas similares a las del jueves.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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