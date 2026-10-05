Vélez Sarsfield dejó escapar la victoria ante Platense en un emocionante empate 2 a 2

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Vélez Sarsfield parecía tener el partido bajo control y listo para sumar tres puntos vitales, pero en un inesperado giro de acontecimientos, Platense logró igualar 2 a 2 este lunes en Liniers, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura 2026.

Ronaldo Martínez fue el protagonista del encuentro al marcar ambos goles para el equipo local, mientras que Bautista Merlini y Franco Zapiola fueron los encargados de anotar para el conjunto visitante.

El primer tiempo comenzó con una oportunidad clara para Platense, que desaprovechó un penal ejecutado por Agustín Lagos, sancionado por el VAR, enviando el balón desviado. Sin embargo, el partido cambió rápidamente. Martínez, tras recibir un pase de Juan Cruz Policella justo cuando el arquero visitante salía, logró abrir el marcador para Vélez.

La ventaja del "Fortín" no duró mucho, ya que dos minutos después, Platense reaccionó con un centro de Guido Mainero que, tras una serie de rebotes, terminó en los pies de Merlini, quien logró el empate parcial. La primera mitad estuvo marcada por la intensidad, y el árbitro Sebastián Zunino tuvo que intervenir tras una falta de Lisandro Magallán a Nicolás Retamar, aunque el penal fue fallado por Lagos.

En el segundo tiempo, Martínez volvió a marcarle a su ex equipo, poniendo a Vélez 2-1 arriba tras un gran pase de Simón Escobar, y parecía que el local se llevaría los tres puntos. Sin embargo, en un desenlace dramático, a los 44 minutos del segundo tiempo, Zapiola lanzó un zurdazo esquinado que, con la ayuda del arquero Tomás Marchiori, se coló en la red para sellar el 2-2 final.

Agencia NA