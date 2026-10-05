Nicolás Maduro Guerra advierte sobre la delicada salud de Cilia Flores en prisión de EE.UU.
Cilia Flores, esposa del ex presidente de Venezuela, se encuentra detenida en EE.UU. y su salud es motivo de preocupación. Nicolás Maduro Guerra revela que su madrastra enfrenta un delicado problema cardíaco.
FOTO: Nicolás Maduro Guerra.
Buenos Aires, 5 octubre (NA) – Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del ex presidente venezolano, manifestó que su madrastra Cilia Flores, quien está actualmente detenida en una cárcel de Estados Unidos tras su captura en una operación militar estadounidense en enero, enfrenta "un tema en el corazón muy delicado".
De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el hijo del ex mandatario indicó que Flores, procesada por narcotráfico en Nueva York junto a Nicolás Maduro, se encuentra "con 40 mujeres (...) No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente".
Semanas atrás, la defensa de Flores había solicitado la prisión domiciliaria para que pudiera iniciar un tratamiento médico, pero esta solicitud fue denegada, lo que significa que Flores seguirá recluida en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York.
Sus abogados han señalado que la esposa de Maduro está bajo tratamiento con cuatro medicamentos y presenta problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención. La fiscalía argumentó que "la acusada representa un riesgo extremo de fuga (...) y constituye un peligro claro para los demás y para la comunidad".
Según lo declarado por Nicolás Maduro Guerra, su madrastra, de 69 años, sufre de un "prolapso" en el corazón, una condición que en situaciones graves puede resultar en fallos cardíacos. Además, indicó que comenzó a padecer de hipertensión después del 3 de enero, lo que es inusual para ella.
Asimismo, el funcionario recordó que Flores había sufrido un problema respiratorio tras inhalar gas pimienta utilizado por los guardias de la prisión para controlar una riña entre internas. "Ella es asmática. Entonces... Bueno, esperamos que pueda pasar algo bueno esta semana", concluyó.
Lectura rápida
¿Qué situación enfrenta Cilia Flores?
Está detenida en EE.UU. y su salud es delicada, con problemas cardíacos y bajo tratamiento médico.
¿Quién es Nicolás Maduro Guerra?
Es el hijo del ex presidente de Venezuela y actual diputado, que ha hablado sobre la salud de su madrastra.
¿Qué pidió la defensa de Flores?
Solicitaron prisión domiciliaria para iniciar un tratamiento médico, pero fue rechazada.
¿Cuál es el estado de salud de Flores?
Sufre de un prolapso cardíaco y problemas de hipertensión, además de estar medicada con cuatro fármacos.
¿Qué incidentes han afectado su salud en prisión?
Sufrió un problema respiratorio por gas pimienta utilizado por los guardias durante una riña.
[Fuente: Noticias Argentinas]