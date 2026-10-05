En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Nueva Chicago vs. Deportivo Maipú

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre, el dólar oficial y el blue mantienen diferencias significativas. Conozca los valores actualizados y cómo impactan su economía cotidiana.

05/10/2026 | 16:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Dólar

FOTO: Dólar

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El dólar sigue mostrando un comportamiento volátil en el mercado argentino. En este lunes 5 de octubre, se registran diversas cotizaciones que impactan en la economía diaria de los argentinos. El dólar oficial se encuentra en 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta, según los últimos datos del banco central. Esta cotización es fundamental para transacciones comerciales y operaciones típicas de la economía formal.

Por otro lado, el dólar blue, que opera en el mercado paralelo, se ofrece a 1.530 pesos para la compra y 1.550 pesos para la venta. Esta diferencia de precio con respecto al oficial es un reflejo de la incertidumbre económica y de las restricciones cambiarias que enfrenta el país. Especialistas advierten que la brecha entre ambos tipos de cambio puede afectar tanto a consumidores como a empresas en su planificación de presupuestos y gastos.

En el ámbito financiero, el dólar bolsa se posiciona a 1.538 pesos para la compra y se vende a 1.539,4 pesos. Este tipo de cambio es utilizado por quienes buscan operaciones más específicas en el mercado de capitales, facilitando la conversión de pesos a dólares a través de acciones o bonos.

El contado con liquidación también presenta una cotización elevada, situada en 1.607,7 pesos para la compra y 1.608,2 pesos para la venta. Este tipo de dólar es vital para aquellos que desean enviar dinero al extranjero o realizar inversiones en el exterior sin las restricciones que existen sobre la compra de moneda extranjera en el mercado oficial.

El dólar mayorista, que se utiliza principalmente para transacciones de grandes volúmenes, se encuentra en 1.511 pesos para la compra y 1.520 pesos para la venta. Esta cotización suele tener un impacto directo en los precios de los productos importados y en la inflación.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotiza a 1.603,21 pesos para la compra y 1.605,99 pesos para la venta. Este tipo de cambio refleja la creciente adopción de criptomonedas en el país y el interés de muchos argentinos en diversificar sus ahorros en mercados menos tradicionales.

Finalmente, el uso de la tarjeta para pagos en el exterior se encuentra en una franja alta, con un costo de 1.937 pesos para la compra y hasta 2.002 pesos para la venta, lo que indica que hay una penalización adicional al utilizar la tarjeta para gastos en divisas en el mercado internacional.

Estos valores representan no solo un punto de referencia para quienes necesitan realizar transacciones, sino que reflejan un panorama económico afectado por diversos factores, incluyendo expectativas de inflación, políticas monetarias y el contexto internacional. La diferencia entre las cotizaciones es un tema recurrente de preocupación entre los analistas y los ciudadanos comunes, quienes ven este fenómeno como un reflejo de la inestabilidad que vive el país.

Lectura rápida

¿Qué cotización tiene el dólar oficial hoy?
El dólar oficial cotiza a 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta.

¿Cuál es el valor del dólar blue?
El dólar blue se ofrece a 1.530 pesos para la compra y 1.550 pesos para la venta.

¿Qué es el dólar CCL?
El contado con liquidación se cotiza a 1.607,7 pesos para la compra y 1.608,2 pesos para la venta.

¿Cómo impacta la cotización en la economía?
La diferencia entre el dólar oficial y el blue afecta los precios de productos importados y la inflación, así como las decisiones de consumo.

¿Por qué hay diferencias de precios en los tipos de cambio?
Las diferencias se deben a restricciones cambiarias, expectativas de inflación y la situación económica general del país.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf