Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 5 de octubre

El dólar sigue mostrando un comportamiento volátil en el mercado argentino. En este lunes 5 de octubre, se registran diversas cotizaciones que impactan en la economía diaria de los argentinos. El dólar oficial se encuentra en 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta, según los últimos datos del banco central. Esta cotización es fundamental para transacciones comerciales y operaciones típicas de la economía formal.

Por otro lado, el dólar blue, que opera en el mercado paralelo, se ofrece a 1.530 pesos para la compra y 1.550 pesos para la venta. Esta diferencia de precio con respecto al oficial es un reflejo de la incertidumbre económica y de las restricciones cambiarias que enfrenta el país. Especialistas advierten que la brecha entre ambos tipos de cambio puede afectar tanto a consumidores como a empresas en su planificación de presupuestos y gastos.

En el ámbito financiero, el dólar bolsa se posiciona a 1.538 pesos para la compra y se vende a 1.539,4 pesos. Este tipo de cambio es utilizado por quienes buscan operaciones más específicas en el mercado de capitales, facilitando la conversión de pesos a dólares a través de acciones o bonos.

El contado con liquidación también presenta una cotización elevada, situada en 1.607,7 pesos para la compra y 1.608,2 pesos para la venta. Este tipo de dólar es vital para aquellos que desean enviar dinero al extranjero o realizar inversiones en el exterior sin las restricciones que existen sobre la compra de moneda extranjera en el mercado oficial.

El dólar mayorista, que se utiliza principalmente para transacciones de grandes volúmenes, se encuentra en 1.511 pesos para la compra y 1.520 pesos para la venta. Esta cotización suele tener un impacto directo en los precios de los productos importados y en la inflación.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotiza a 1.603,21 pesos para la compra y 1.605,99 pesos para la venta. Este tipo de cambio refleja la creciente adopción de criptomonedas en el país y el interés de muchos argentinos en diversificar sus ahorros en mercados menos tradicionales.

Finalmente, el uso de la tarjeta para pagos en el exterior se encuentra en una franja alta, con un costo de 1.937 pesos para la compra y hasta 2.002 pesos para la venta, lo que indica que hay una penalización adicional al utilizar la tarjeta para gastos en divisas en el mercado internacional.

Estos valores representan no solo un punto de referencia para quienes necesitan realizar transacciones, sino que reflejan un panorama económico afectado por diversos factores, incluyendo expectativas de inflación, políticas monetarias y el contexto internacional. La diferencia entre las cotizaciones es un tema recurrente de preocupación entre los analistas y los ciudadanos comunes, quienes ven este fenómeno como un reflejo de la inestabilidad que vive el país.