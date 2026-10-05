Erika Hilton, la diputada trans que rompió récords en las elecciones de Brasil

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La diputada federal trans Erika Santos Silva, conocida como Erika Hilton (PSOL), alcanzó la impresionante cifra de más de 1,5 millones de votos en San Pablo, convirtiéndose este domingo en la mujer más votada en la historia en una elección para la Cámara de Diputados en Brasil.

A los 33 años y originaria de la ciudad de Franco da Rocha, en el Gran San Pablo, fue electa por primera vez en 2018 como codiputada estatal por la Bancada Ativista, un mandato colectivo del partido PSOL en la Asamblea Legislativa paulista.

En las elecciones de 2020, se postuló para concejala de la ciudad de San Pablo y fue elegida con 50.508 votos, convirtiéndose en la candidata más votada de la ciudad ese año.

En las siguientes elecciones, se presentó para un puesto como diputada federal por el partido PSOL. Fue elegida con 256.903 votos y asumió el cargo en febrero de 2023.

Su trayectoria política en Brasilia ha estado marcada por su firme defensa de los derechos de las mujeres, la población negra y la comunidad LGBTQIA+, posicionándose como una de las voces más destacadas del progresismo en el Congreso.

Durante su primer mandato como diputada federal, Erika también impulsó la propuesta para reducir la jornada laboral y eliminar el sistema de jornada 6x1, donde los trabajadores tienen seis días de trabajo seguidos de un día de descanso.

En febrero de 2025, presentó una propuesta de enmienda a la Constitución que establecía cuatro días laborables por semana, tres días de descanso y un límite de 36 horas semanales.

En marzo de 2026, se convirtió en la primera mujer transgénero en presidir el Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer de la Cámara de Comercio, y entre sus prioridades al asumir el cargo se encontraban la lucha contra la violencia política de género, la supervisión de la red de protección y la implementación de políticas de salud integrales para las mujeres.

Los votantes de San Pablo decidieron este domingo sobre los 70 diputados federales que representarán al estado en la Cámara de Diputados a partir del próximo período, que comenzará el 1 de enero de 2027.

Con el 90% de los votos escrutados, los candidatos Lucas Pavanato (PL), Erika Hilton (PSOL), Sâmia Bomfim (PSOL), Kim Kataguiri (Missão) y Tábata Amara (PSB) recibieron el mayor número de votos en el estado paulista en 2026.