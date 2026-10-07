Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 7 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el clima en CABA se caracteriza por una ligera lluvia, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 91%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 7 m/s desde el este, mientras que la presión atmosférica se encuentra en 1009 hPa.

El clima hoy miércoles 7 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 21°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con un viento moderado que podría generar sensaciones frescas. La humedad alta puede provocar una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más cálidas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se anticipan con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El jueves 8 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 20°, con lluvias intensas. El viernes 9 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con lluvias ligeras. El sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 14°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 11 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con lluvias ligeras.