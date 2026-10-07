FOTO: Detenidos tras intento de fuga de la Policía en Cabildo durante una persecución

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- Dos hombres de 39 y 35 años fueron detenidos este miércoles luego de circular a bordo de una camioneta a gran velocidad y escapar de la Policía en el barrio porteño de Palermo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Comisaría Vecinal 13 A observaron al rodado Volkswagen Amarok en la intersección de las avenidas Cabildo y Juramento, en Belgrano.

El vehículo realizó un giro en U de manera abrupta en Cabildo y, posteriormente, ambos ocupantes intentaron darse a la fuga hacia la avenida General Paz, por lo que se inició una persecución.

El acompañante, un sujeto de 39 años, descendió de la camioneta, quiso escapar a pie, pero fue reducido por las autoridades en Cabildo y Mendoza, al tiempo que se concretó la aprehensión del conductor, de 39 años, en Santa Fe y Bonpland, en la zona de Palermo.

La camioneta no se encuentra a nombre de ninguno de los dos implicados y está radicada en la provincia de Corrientes.

En este contexto, la Unidad Fiscal Norte ordenó el arresto de los involucrados y el secuestro de la camioneta y los otros elementos hallados: un cigarrillo de marihuana, una botella de champagne y $6.800.