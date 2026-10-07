Coalición árabe reafirma compromiso en la lucha contra misiles hutíes desde Yemen

FOTO: Reunión de emergencia del Comité Estratégico, Político y de Defensa de la Alianza de La Meca, en Riad, Arabia Saudí, con participación de Pakistán y Turquía.

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) — La coalición liderada por Arabia Saudí ha interceptado y destruido un misil balístico que fue lanzado por el grupo hutí de Yemen hacia la ciudad saudí de Khamis Mushait, según informó la madrugada de este miércoles la Agencia de Prensa Saudí.

Turki Al-Malki, vocero de la coalición, indicó que las localidades de Saná, Saada y Amran son focos de las amenazas de misiles provenientes de los hutíes, tal como lo reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Al-Malki enfatizó que la coalición continuará su labor de neutralización de las amenazas balísticas, así como de los misiles tierra a tierra, y procederá a destruir las fuentes de estos ataques, según un informe de Xinhua.

Desde finales de 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte de Yemen, la coalición encabezada por Arabia Saudí intervino en 2015 para respaldar al gobierno yemení que es reconocido internacionalmente.

Las recientes hostilidades marcan una escalada significativa desde la tregua alcanzada en 2022, mediada por la ONU, que había puesto fin a las principales confrontaciones en el país devastado por la guerra.