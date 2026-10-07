El transporte interurbano es normal en Córdoba: Aoita alcanzó un acuerdo provisorio

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) informó este martes a la tarde que, a partir de la intervención del Gobierno de Córdoba, se logró destrabar la negociación y alcanzar un acuerdo provisorio por 45 días en el marco de la discusión paritaria.

Como consecuencia de este entendimiento, quedan sin efecto las medidas de fuerza previstas y los servicios de transporte interurbano provincial y urbano del interior se prestarán con normalidad.

Claudio Luna, secretario gremial de AOITA, comentó sobre el acuerdo: “Ayer, después de una reunión que duró casi 8 horas en la Secretaría de Transporte, logramos llegar a un acuerdo con las cámaras empresarias. Esto ha sido gracias a la intervención del gobierno de la provincia de Córdoba, a quien le habíamos solicitado en reiteradas oportunidades que intercediera en este conflicto”.

Luna añadió que el acuerdo es transitorio y que se espera trabajar en una nueva recomposición salarial antes del 15 de noviembre: “Esto nos da un impasse, nos da 45 días. Esperamos poder trabajar a partir de la próxima semana para lograr una nueva recomposición salarial que sea más extendida en el tiempo y le pueda dar previsibilidad y seguridad a todos nuestros compañeros y compañeras”.