El transporte interurbano es normal en Córdoba: Aoita alcanzó un acuerdo provisorio
El gremio informó que el entendimiento es por 45 días. En ese período, no habrá medidas de fuerza. Mientras tanto, continuará la discusión por una recomposición de haberes.
07/10/2026 | 06:30Redacción Cadena 3
FOTO: El transporte interurbano provincial y urbano del interior se prestarán normalmente.
La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) informó este martes a la tarde que, a partir de la intervención del Gobierno de Córdoba, se logró destrabar la negociación y alcanzar un acuerdo provisorio por 45 días en el marco de la discusión paritaria.
Como consecuencia de este entendimiento, quedan sin efecto las medidas de fuerza previstas y los servicios de transporte interurbano provincial y urbano del interior se prestarán con normalidad.
Claudio Luna, secretario gremial de AOITA, comentó sobre el acuerdo: “Ayer, después de una reunión que duró casi 8 horas en la Secretaría de Transporte, logramos llegar a un acuerdo con las cámaras empresarias. Esto ha sido gracias a la intervención del gobierno de la provincia de Córdoba, a quien le habíamos solicitado en reiteradas oportunidades que intercediera en este conflicto”.
Luna añadió que el acuerdo es transitorio y que se espera trabajar en una nueva recomposición salarial antes del 15 de noviembre: “Esto nos da un impasse, nos da 45 días. Esperamos poder trabajar a partir de la próxima semana para lograr una nueva recomposición salarial que sea más extendida en el tiempo y le pueda dar previsibilidad y seguridad a todos nuestros compañeros y compañeras”.
Lectura rápida
¿Qué se informó? La AOITA anunció un acuerdo provisorio por 45 días tras la intervención del Gobierno de Córdoba.
¿Quiénes están involucrados? La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor y el Gobierno de Córdoba.
¿Cuándo se logró el acuerdo? Este acuerdo fue informado el día martes por la tarde.
¿Dónde se aplicará el acuerdo? En los servicios de transporte interurbano provincial y urbano del interior de Córdoba.
¿Por qué se llegó a este acuerdo? Para destrabar la negociación paritaria y evitar medidas de fuerza.