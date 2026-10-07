Los agentes de IA enfrentan un nuevo desafío: el acceso a sitios web bloqueados

Los agentes de IA personales, como Muse de Meta, han comenzado a transformar la forma en que los consumidores interactúan con la tecnología, permitiendo realizar tareas como comprar pasajes de avión, reservar cenas y ordenar comestibles sin necesidad de conocimientos técnicos. Sin embargo, estos agentes se enfrentaron a un nuevo desafío: el acceso a los sitios web que intentan utilizar.

Recientemente, Amazon tomó la decisión de bloquear a Muse en su plataforma, impidiendo que el agente pudiera navegar y realizar compras. Este tipo de bloqueos no es exclusivo de Amazon; los usuarios han reportado problemas similares en diversas plataformas, lo que genera frustración tanto hacia los servicios que utilizan estos agentes como hacia las empresas que los bloquean.

Por ejemplo, se han observado quejas en redes sociales sobre la incapacidad de Muse para completar compras en el sitio de Walmart. La empresa, sin embargo, aclaró que estos problemas no son intencionados y que están trabajando en colaboración con Muse, como se anunció en la conferencia de desarrolladores Meta Connect.

El problema principal radica en que muchos sitios web implementan medidas de seguridad tradicionales para protegerse contra el spam y la actividad maliciosa. Esto incluye verificaciones que requieren la intervención del usuario, como hacer clic en un botón para confirmar que son humanos. Si estas verificaciones se interrumpen, los agentes de IA pueden ser bloqueados.

Este escenario pone de manifiesto que la tecnología actual utilizada para verificar a los humanos no es la más adecuada para el nuevo paradigma de la web, donde los agentes de IA están tomando protagonismo.

Para abordar este problema, diversas empresas, entre ellas Meta, Walmart, y Stripe, han comenzado a trabajar en un nuevo estándar que permita a los agentes de IA comunicarse de manera efectiva con los negocios, diferenciando entre bots útiles y aquellos que representan un riesgo.

Mientras tanto, la confusión entre los consumidores persiste. Aunque Walmart intenta ser accesible a través de agentes de IA, otros como Delta han manifestado que están tomando medidas para proteger a sus clientes de actividades automatizadas no autorizadas. Delta indicó que cualquier apertura hacia los agentes de IA tendría que ser cuidadosamente considerada en términos de seguridad y experiencia del cliente.

En resumen, la lucha de los agentes de IA por acceder a los sitios web refleja la necesidad de una adaptación en las políticas de seguridad en línea, así como un cambio en la forma en que se perciben y utilizan estas tecnologías en el comercio digital.