El transporte interurbano de Córdoba está paralizado por asambleas de Aoita

El transporte interurbano de Córdoba permanece paralizado este lunes por las asambleas de Aoita y se estima que los servicios podrían restablecerse alrededor de las 8 de la mañana. La medida también alcanza al transporte urbano de localidades del interior, como Alta Gracia, Villa María, Río Cuarto y Carlos Paz.

El secretario gremial de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), Claudio Luna, explicó a Cadena 3 que las asambleas comenzaron cerca de las 5 y que está previsto que terminen alrededor de las 7.30. Aclaró que la normalización dependerá del tiempo que necesite cada empresa para reorganizar las salidas.

"Todo depende de la velocidad que tengan las empresas para reprogramar los servicios una vez que la mano de obra esté disponible, pero calculamos que cerca de las 8 de la mañana deberían estar todos los servicios ya en circulación", señaló.

El dirigente no descartó nuevas asambleas durante la jornada. Explicó que los trabajadores debatían qué medidas adoptar si continúa estancado el reclamo de recomposición salarial. "No descartamos que pueda haber más asambleas. Siempre vamos a tratar de informarlas con el mayor tiempo posible para perjudicar menos a los usuarios", sostuvo.

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FOTO: Se espera que las asambleas de Aoita de este lunes terminen a las 8. No se descartan más medidas. (Foto: Lucía González/Cadena 3)

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En la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba, numerosos pasajeros esperaban esta mañana para viajar a sus trabajos o regresar a sus hogares. Según constató Cadena 3, algunos conocían la convocatoria desde el viernes, pero no tenían otra alternativa de traslado. Otros se enteraron de la interrupción al llegar.

"Tengo que avisar. No queda otra", expresó un pasajero que debía ingresar a trabajar a las 8 y que, ante la falta de colectivos, no llegaría a horario.

Consultado por la falta de precisión en los horarios anunciados y las consecuencias para los usuarios, Luna sostuvo que el comunicado del viernes había advertido que los servicios estarían afectados desde las primeras horas del lunes. Aseguró que la intención de la protesta no es perjudicar a los pasajeros y responsabilizó a las empresas y a las autoridades provinciales por la falta de una solución.

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• El aumento del boleto y el reclamo salarial

La paralización se produce después de que el jueves el transporte interurbano aplicara un incremento de alrededor del 15% en sus tarifas, que Luna precisó en un 14,68%. Fue el segundo aumento del año, después del que había entrado en vigencia el 2 de enero.

El secretario gremial cuestionó que, pese a esa suba, las empresas no presentaran una propuesta salarial en la reunión del viernes. "Ellos dijeron que no tienen absolutamente nada para ofrecer en la recomposición salarial que estamos pidiendo", afirmó.

Luna consideró que los trabajadores quedaron en medio de una disputa entre los empresarios y el Estado. "Si ellos reciben un incremento de tarifa, mínimamente algo seguramente podrían ofrecer", planteó.

Respecto de las negociaciones, reconoció que las expectativas son bajas. Según indicó, no hubo contactos durante el fin de semana y, al momento de la entrevista, no había ninguna reunión prevista para este lunes.

Aoita reclamó la intervención del Gobierno de Córdoba y mantuvo su disposición al diálogo. Sin embargo, advirtió que, si no aparecen propuestas concretas, las medidas podrían profundizarse hasta llegar a un paro en el sistema interurbano provincial y urbano del interior.

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Informe de Lucía González.