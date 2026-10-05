Lula invita a 29 millones de brasileños a votar en el balotaje tras elecciones generales

Buenos Aires, 5 octubre (NA) —El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de "inesperado" el resultado de la primera ronda de las elecciones generales, que tuvo lugar este domingo, y convocó a los 29 millones de personas que no votaron a participar en el balotaje.

"Tenemos que ir a buscar esos 29 millones de brasileños que no votaron, para que sepan que el voto es necesario para definir el futuro de este país", declaró Lula durante un discurso en un hotel de Sao Paulo, tras conocerse el resultado de la primera vuelta de las elecciones.

El senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), obtuvo un 47,2 % de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 44,9 %, lo que les permitirá enfrentarse en la segunda vuelta electoral, programada para el 25 de octubre.

El mandatario admitió que creía que podía ganar en la primera vuelta, pero subrayó que el resultado representa una "elección" del electorado y marca el inicio de una nueva etapa, donde se confrontarán dos visiones para el futuro de Brasil.

"Tenemos un segundo turno y es la hora de la prueba, es la hora de mostrar la verdadera fotografía de Brasil, ya desde mañana empieza una nueva campaña entre dos proyectos", afirmó Lula.

Asimismo, destacó que su campaña se enfocará en convencer al electorado durante lo que denominó el "tiempo de descuento", con propuestas centradas en el desarrollo económico y la inclusión social.

El presidente subrayó entre sus principales propuestas la recuperación de la industria brasileña, la inversión en educación y el fortalecimiento del Sistema Único de Salud (SUS), así como programas sociales dirigidos a estudiantes de secundaria y la expansión de las escuelas de tiempo integral.

"Vamos a convencer al pueblo brasileño de continuar el proyecto de desarrollo, vamos a mostrar la nueva industria", afirmó Lula, al mencionar su plan de aumentar el acceso a medicamentos y tratamientos a través del SUS, incluyendo nuevas opciones para el control del peso.

"Será más claro", sostuvo Lula, enfatizando que la segunda vuelta brindará a los brasileños la oportunidad de comparar las propuestas y trayectorias de ambos candidatos, concluye el informe de Xinhua.