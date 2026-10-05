El Partido Liberal de Flávio Bolsonaro se impone en cinco gobernaciones en Brasil

Buenos Aires, 5 octubre (NA) — El Partido Liberal del senador Flávio Bolsonaro, retador del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, logró cinco gobernaciones, frente a tres del oficialista Partido de los Trabajadores. La victoria más destacada fue en San Pablo, donde el gobernador Tarcísio de Freitas, quien fue ministro de Infraestructura durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022), se impuso con claridad sobre Fernando Haddad, exministro de Hacienda y mano derecha de Lula.

San Pablo es reconocido como el motor económico de Brasil y también es su región más poblada, con 46 millones de habitantes, según información de France 24, consultada por la Agencia Noticias Argentinas.

En Minas Gerais, otro estado clave desde el punto de vista electoral, el derechista Cleitinho Azevedo, conocido por su activismo en redes sociales, obtuvo una victoria amplia. La fortaleza de la derecha en esta región es crucial para la segunda vuelta de las presidenciales, ya que Minas Gerais suele ser decisiva en la elección del presidente de Brasil.

En el estado de Río de Janeiro, el derechista Douglas Ruas, aliado de Flávio Bolsonaro, finalizó la primera vuelta en primer lugar, superando al exalcalde carioca Eduardo Paes, un político de centro respaldado por Lula, quienes disputarán una segunda vuelta el 25 de octubre. El liderazgo de Ruas fue una de las grandes sorpresas del día, dado que las encuestas lo posicionaban como un candidato menos probable.

Paraná, un estado del sur de Brasil, eligió al antiguo juez Sérgio Moro, conocido por haber condenado a Lula por corrupción, aunque esta sentencia fue posteriormente anulada por fallos procesales. Después de votar, Moro, candidato derechista apoyado por Flávio Bolsonaro, se mostró "entusiasmado" tras una campaña que calificó de "propositiva", en declaraciones a los medios.

Por otro lado, el PT mantuvo el control de Bahía, su bastión electoral más importante, con la reelección del gobernador Jerônimo Rodrigues, lo que representó una de las pocas buenas noticias de la jornada para la formación de Lula.