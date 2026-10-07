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Consejos para preparar tu jardín antes del invierno y evitar daños costosos

Cierra tu jardín antes del invierno con estos simples pasos. Protegé tus plantas y mangueras para asegurar un exitoso inicio de primavera.

07/10/2026 | 10:52Redacción Cadena 3

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Consejos para preparar el jardín antes del invierno

FOTO: Consejos para preparar el jardín antes del invierno

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El cierre de tu jardín antes de la llegada del invierno no requiere de mucho tiempo, pero es una tarea crucial que prepara tanto a las plantas como al suelo para una exitosa primavera. Este proceso generalmente incluye la limpieza de restos orgánicos, la siembra de bulbos perennes, que necesitan el frío para florecer, y la adición de una capa de mantillo. Sin embargo, hay un paso que muchos propietarios suelen olvidar y que, si se pasa por alto, puede acarrear problemas importantes.

Una de las tareas que todo jardinero debe completar antes de que llegue el invierno es la correcta atención de la manguera de jardín. Este aspecto es fundamental por varias razones. En primer lugar, las condiciones climáticas adversas pueden dañar seriamente las mangueras que se dejan al aire libre durante el invierno. Según Dan DiClerico, director de exteriores del Good Housekeeping Institute, "el ciclo de congelación y descongelación afecta gravemente la parte exterior de la manguera, especialmente si está hecha de vinilo, que es propenso a agrietarse". Además, advierte que incluso una manguera de goma o látex de alta calidad no resistirá bien meses de clima extremo.

El segundo aspecto a tener en cuenta es el grifo de la manguera, que es el caño externo al que se conecta la manguera de jardín. Este también debe ser preparado para el invierno. DiClerico explica: "Si no lo haces, el agua que queda en la línea podría congelarse, lo que aumentaría la probabilidad de que se produzca una ruptura en la tubería". Esta situación no es para tomar a la ligera; un solo tubo roto en el hogar puede generar miles de dólares en daños por agua.

Afortunadamente, la tarea de preparar el grifo para el invierno es muy sencilla. Solo es necesario localizar la válvula de cierre de agua dentro de tu hogar que suministra el agua y cerrarla. Luego, se debe abrir el grifo para asegurarse de que no quede agua en la línea. Realizar esta simple tarea no toma más de 10 minutos, protege tu hogar y la manguera, y te brinda tranquilidad. Sin duda, es una victoria en todos los sentidos.

Lectura rápida

¿Por qué es importante cerrar el jardín antes del invierno?
Preparar el jardín asegura que las plantas y el suelo estén listos para la primavera.

¿Qué tareas incluye el cierre del jardín?
Implica limpiar restos orgánicos, plantar bulbos perennes y agregar mantillo.

¿Qué debe hacerse con la manguera de jardín?
Es crucial protegerla del frío para evitar daños por congelación y agrietamiento.

¿Qué pasa si no se prepara el grifo de la manguera?
El agua residual puede congelarse y causar rupturas en las tuberías, generando daños costosos.

¿Cuánto tiempo toma preparar el grifo para el invierno?
La tarea no lleva más de 10 minutos y es fácil de realizar.

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