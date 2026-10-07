Tendencias en diseño de viviendas: espacios exteriores y habitaciones multifuncionales en auge

La manera en que priorizamos nuestro espacio vital está en constante evolución, y esto se refleja incluso en los planos de nuestras casas. Un estudio reciente del American Institute of Architects (AIA), que recopiló datos del tercer trimestre de 2026, ofrece una visión sobre lo que actualmente figura en las listas de deseos de los propietarios de viviendas. A continuación, se analizan las características que los arquitectos consideran están ganando impulso.

Una de las tendencias más destacadas es la creación de espacios exteriores. La expansión del área habitable hacia el exterior ha sido una prioridad constante para los propietarios a lo largo de los años. Sorprendentemente, el estudio del AIA reveló que la demanda de estos espacios sigue en aumento, con un incremento del 10% en comparación con 2025. "Los espacios exteriores ya no se consideran secundarios, sino que se integran completamente como áreas de vida durante todo el año que amplían la huella interior del hogar y sirven como un canal directo hacia la salud y el bienestar", explicó Justin Johnston, arquitecto principal en Brandon Architects.

Johnston mencionó que su equipo logra esta integración mediante características como paredes de vidrio retráctiles, elementos de calefacción ocultos y santuarios al estilo de un resort. Otra tendencia importante que se destacó en el estudio son las características de "envejecer en el lugar". La encuesta también indicó un aumento en la demanda de elementos como puertas más anchas y suites principales en la planta baja, lo que sugiere que los propietarios están invirtiendo en sus espacios con la intención de adaptarlos a un envejecimiento cómodo.

Estas adaptaciones también facilitan que varias generaciones compartan un hogar de manera cómoda. "Las familias buscan formas de acomodar a padres mayores, hijos adultos, cuidadores o familiares extendidos, mientras que aún se les proporciona un grado apropiado de privacidad e independencia", señaló Natalie Rebuck, diseñadora principal en Re: Design Architects. Rebuck especuló que el aumento en los costos de vivienda, cuidado infantil y cuidado de ancianos podría estar impulsando esta tendencia, ya que compartir una propiedad puede tener sentido financiero para múltiples generaciones.

Desde el punto de vista del diseño, se busca crear estos espacios para que se sientan integrados en el hogar actual, pero que también puedan adaptarse con el tiempo. Además, las habitaciones multifuncionales están ganando terreno. Estas habitaciones sirven mejor a los estilos de vida, pasatiempos y necesidades de los propietarios. Johnston mencionó que las salas formales de un solo propósito, que a menudo permanecen vacías durante parte del año, están siendo transformadas en entornos adaptables diseñados para la vida moderna.

"Esto se realiza a través de usos duales", comentó. "Por ejemplo, al combinar una cocina elegante de reunión con una despensa oculta, o oficinas ejecutivas que se transforman en lounges privados por la noche mediante un mobiliario oculto y una iluminación automatizada". Las transformaciones también pueden incluir habitaciones de invitados que funcionan como oficinas en casa, lavanderías que operan como cuartos de barro o bibliotecas que se convierten en espacios de meditación.