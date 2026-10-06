Las reformas en baños marcan tendencia: ¿Cuánto cuesta renovarlos en 2026?

Cuando se habla de reformas en el hogar, los baños suelen ocupar un lugar destacado en la lista de prioridades. Esto tiene sentido, ya que estos espacios se han convertido en lugares de autocuidado y relajación. Además, en ellos se pasa una buena parte del tiempo preparándose para el día y, más tarde, desconectando de la rutina diaria.

El reciente estudio de tendencias en baños de Houzz para 2026 confirma esta tendencia y revela un cambio interesante en cómo los propietarios están priorizando sus presupuestos para la renovación de baños. Un aspecto que ha cobrado especial importancia es el tamaño de las duchas.

El estudio indica que casi la mitad (49%) de las renovaciones de baños recientes incluyeron el agrandamiento de la ducha, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. La investigación encuestó a 1,619 propietarios que habían completado una renovación de baño en los últimos 12 meses o que planeaban comenzar una en los próximos tres meses.

No se trata solo de añadir unos pocos centímetros: el 16% de los encuestados amplió significativamente su ducha, el 19% optó por un tamaño más grande y el 23% eligió una opción un poco más espaciosa. La mayoría mantuvo aproximadamente el mismo espacio, mientras que solo un 2% decidió reducir el tamaño de su ducha.

¿Y qué elemento del baño se sacrifica para hacer espacio para las duchas más amplias? La bañera. El estudio reveló que el 79% de los propietarios utilizaron el nuevo espacio para aumentar específicamente el tamaño de la ducha.

Esto plantea la pregunta sobre cuánto cuesta hoy en día una renovación de baño. Según Houzz, el gasto medio general en 2025 fue de $15,000, lo que representa un aumento de un par de miles en comparación con el año anterior. Por supuesto, cuanto más grande sea el baño y más ambiciosa sea la renovación, mayor será el gasto.

Los baños de 100 pies cuadrados o más tuvieron un gasto medio de $30,000, un incremento del 20% respecto a 2024. Los proyectos más costosos, el 10% superior, vieron un gasto de $75,000 o más. Por otro lado, los baños de menos de 100 pies cuadrados tuvieron un presupuesto medio de renovación de $18,000, alcanzando un máximo de $44,000.