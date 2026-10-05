El Nobel de Medicina 2026 fue para los creadores de la optogenética

FOTO: El Nobel de Medicina premia a 3 científicos por investigar la actividad cerebral

ESTOCOLMO (AP) — El Premio Nobel de Medicina fue otorgado el lunes a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus investigaciones sobre canales iónicos activados por la luz y la optogenética. El anuncio se realizó en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, marcando el inicio de la semana de los Nobel.

El comité destacó su trabajo "por descubrimientos que condujeron a la optogenética, que hace posible activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo". Esta técnica ha revolucionado la forma en que los científicos estudian el cerebro y ha sido adoptada en laboratorios de todo el mundo para desentrañar sus misterios.

El año anterior, el Nobel de Medicina fue concedido a tres científicos que investigaron cómo el sistema inmune ataca a los gérmenes sin afectar a las células del cuerpo, hallazgos considerados esenciales para entender enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide y el lupus.

El galardón de Medicina será seguido por los premios de Física el martes, Química el miércoles y Literatura el jueves. El viernes se anunciará el premio de la Paz, y el 12 de octubre se revelará el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.

Este año, el monto del premio asciende a 12 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares), que puede ser otorgado a una sola persona, un pequeño grupo de laureados o una institución.