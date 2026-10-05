El Nobel de Medicina 2026 fue para los creadores de la optogenética
Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel fueron premiados por descubrir los canales iónicos activados por luz, una revolución que permite controlar neuronas y transformar la neurociencia.
FOTO: El Nobel de Medicina premia a 3 científicos por investigar la actividad cerebral
ESTOCOLMO (AP) — El Premio Nobel de Medicina fue otorgado el lunes a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus investigaciones sobre canales iónicos activados por la luz y la optogenética. El anuncio se realizó en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, marcando el inicio de la semana de los Nobel.
El comité destacó su trabajo "por descubrimientos que condujeron a la optogenética, que hace posible activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo". Esta técnica ha revolucionado la forma en que los científicos estudian el cerebro y ha sido adoptada en laboratorios de todo el mundo para desentrañar sus misterios.
El año anterior, el Nobel de Medicina fue concedido a tres científicos que investigaron cómo el sistema inmune ataca a los gérmenes sin afectar a las células del cuerpo, hallazgos considerados esenciales para entender enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide y el lupus.
El galardón de Medicina será seguido por los premios de Física el martes, Química el miércoles y Literatura el jueves. El viernes se anunciará el premio de la Paz, y el 12 de octubre se revelará el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.
Este año, el monto del premio asciende a 12 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares), que puede ser otorgado a una sola persona, un pequeño grupo de laureados o una institución.
Lectura rápida
¿Qué premio se otorgó?
El Premio Nobel de Medicina.
¿A quiénes se les otorgó?
A Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel.
¿Por qué fueron premiados?
Por sus investigaciones en optogenética y canales iónicos activados por la luz.
¿Cuándo se anunció el premio?
El lunes, en el Instituto Karolinska de Estocolmo.
¿Cuánto es el monto del premio?
12 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares).
[Fuente: AP]