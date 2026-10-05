FOTO: Dos hombres arrestados por el asesinato de un profesor de Educación Física en Salta

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Dos hombres fueron detenidos, sospechosos por su supuesta participación en el crimen de un profesor de Educación Física de 28 años ocurrido en el barrio Miguel Ortiz, ubicado en la zona norte de la ciudad de Salta.

La víctima, identificada como Hernán Velaverde, habría sido emboscada durante la tarde-noche del sábado 3 de octubre por cuatro atacantes sobre la calle Juan de Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón, de acuerdo a la versión brindada por sus familiares.

El director de prensa y difusión de la Policía de Salta, Cristian Aguilera, dialogó con el diario El Tribuno y consignó que efectivos policiales hallaron el cuerpo tendido en la vía pública, por lo que implementaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y pidieron asistencia médica, pero los profesionales del SAMEC constataron el deceso.

"Dos grupos de personas se agredieron mutuamente", explicó Aguilera, quien subrayó que el hecho fue alertado al 911.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) local, personal de la Unidad UGAP del Departamento de Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales concretó los arrestos de los presuntos implicados.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, en turno, ordenó el traslado del cuerpo para la práctica de la autopsia en el Servicio de Tanatología Forense, al tiempo que se realizaban otras medidas de prueba tendientes a esclarecer el hecho.

Además, la formalización de la investigación penal preparatoria de ambos detenidos se llevará a cabo en las próximas horas.