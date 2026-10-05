Por primera vez en Santa Fe, operaron a un bebé y evitaron una traqueostomía
El procedimiento se realizó en el Hospital de Niños y permitió ampliar la vía aérea de una criatura de 20 días con secuencia de Pierre Robin, derivada desde Reconquista.
05/10/2026 | 07:38Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El bebé nació con secuencia de Pierre Robin.
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Cadena 3 Rosario
Médicos del Hospital de Niños de Santa Fe realizaron una cirugía inédita que permitió que un bebé recién nacido con una malformación congénita evitara una traqueostomía. El niño, de apenas 20 días, había sido derivado desde Reconquista y fue intervenido en la capital provincial.
El bebé nació con secuencia de Pierre Robin, una condición poco frecuente que se caracteriza por un desarrollo insuficiente de la mandíbula. Esta alteración puede hacer que la lengua quede desplazada hacia atrás y obstruya la vía aérea, generando dificultades para respirar y riesgo de vida.
El cirujano Gonzalo Pucheta explicó a Cadena 3 Rosario que el procedimiento se realizó mediante una técnica denominada distracción osteogénica mandibular, que permite ampliar la vía aérea y elongar la mandíbula. “Por medio de esta intervención evitamos la traqueostomía con todas las secuelas que ella provoca”, señaló.
La intervención permitió que, después de más de 20 días, el bebé pudiera respirar por sus propios medios y continuar su recuperación en Santa Fe. El procedimiento representa además un antecedente para el Hospital de Niños, ya que es la primera vez que se realiza allí esta cirugía para tratar un caso de estas características.
Informe de Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Qué cirugía se realizó? Se realizó una cirugía que evitó una traqueostomía en un bebé con malformación congénita.
¿Quién realizó la cirugía? Médicos del Hospital de Niños de Santa Fe, liderados por el cirujano Gonzalo Pucheta.
¿Cuándo se realizó la cirugía? La cirugía fue realizada cuando el bebé tenía apenas 20 días de vida.
¿Dónde se llevó a cabo la cirugía? En el Hospital de Niños de Santa Fe, en la capital provincial.
¿Cómo se realizó la intervención? Mediante una técnica llamada distracción osteogénica mandibular.
¿Por qué es relevante esta cirugía? Es la primera vez que se realiza esta cirugía en el Hospital de Niños para un caso de estas características.