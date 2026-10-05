Por primera vez en Santa Fe, operaron a un bebé y evitaron una traqueostomía

Médicos del Hospital de Niños de Santa Fe realizaron una cirugía inédita que permitió que un bebé recién nacido con una malformación congénita evitara una traqueostomía. El niño, de apenas 20 días, había sido derivado desde Reconquista y fue intervenido en la capital provincial.

El bebé nació con secuencia de Pierre Robin, una condición poco frecuente que se caracteriza por un desarrollo insuficiente de la mandíbula. Esta alteración puede hacer que la lengua quede desplazada hacia atrás y obstruya la vía aérea, generando dificultades para respirar y riesgo de vida.

El cirujano Gonzalo Pucheta explicó a Cadena 3 Rosario que el procedimiento se realizó mediante una técnica denominada distracción osteogénica mandibular, que permite ampliar la vía aérea y elongar la mandíbula. “Por medio de esta intervención evitamos la traqueostomía con todas las secuelas que ella provoca”, señaló.

La intervención permitió que, después de más de 20 días, el bebé pudiera respirar por sus propios medios y continuar su recuperación en Santa Fe. El procedimiento representa además un antecedente para el Hospital de Niños, ya que es la primera vez que se realiza allí esta cirugía para tratar un caso de estas características.

Informe de Matías Arrieta.