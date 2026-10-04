Incidentes en la salida de Belgrano: hinchas de Talleres arrojaron objetos y se calentó el clima

FOTO: Los jugadores de Belgrano se retiraron triunfadores. (Captura)

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Tras el triunfo de Belgrano ante Talleres en el clásico cordobés, se registraron incidentes en la salida de los jugadores piratas del campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes.

Hinchas de Talleres arrojaron objetos hacia los futbolistas de Belgrano mientras abandonaban el césped.

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En ese momento, el arquero Manuel Vicentini realizó un gesto que generó el enojo de la parcialidad local al mostrar el parche de campeón.

El clima se tensionó en la despedida del plantel pirata, que se impuso 1-0 con gol de Ramiro Hernandes y se llevó el clásico en condición de visitante.