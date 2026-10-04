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Incidentes en la salida de Belgrano: hinchas de Talleres arrojaron objetos y se calentó el clima

"El Pirata" se quedó con el clásico por 1-0 con gol de Ramiro Hernandes sobre el final.

04/10/2026 | 20:34Redacción Cadena 3

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Los jugadores de Belgrano se retiraron triunfadores. (Captura)

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Tras el triunfo de Belgrano ante Talleres en el clásico cordobés, se registraron incidentes en la salida de los jugadores piratas del campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes.

Hinchas de Talleres arrojaron objetos hacia los futbolistas de Belgrano mientras abandonaban el césped. 

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En ese momento, el arquero Manuel Vicentini realizó un gesto que generó el enojo de la parcialidad local al mostrar el parche de campeón.

El clima se tensionó en la despedida del plantel pirata, que se impuso 1-0 con gol de Ramiro Hernandes y se llevó el clásico en condición de visitante. 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió tras el partido entre Belgrano y Talleres? Se registraron incidentes en la salida de los jugadores de Belgrano del campo de juego.

¿Quiénes arrojaron objetos hacia los futbolistas? Hinchas de Talleres arrojaron objetos hacia los futbolistas de Belgrano.

¿Qué gesto realizó Manuel Vicentini? El arquero mostró el parche de campeón, lo que generó enojo en la parcialidad local.

¿Cuál fue el resultado del partido? Belgrano se impuso 1-0 con un gol de Ramiro Hernandes.

¿Dónde se llevó a cabo el partido? El partido se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

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