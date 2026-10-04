Recuperan Mekelle: Fuerzas etíopes retoman la capital de Tigray tras retirada del TPLF

FOTO: Un vehículo militar destruido en una calle de Mekelle, en la región de Tigray.

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- Las fuerzas gubernamentales de Etiopía y milicias aliadas recuperaron el control de Mekelle, capital de la región norteña de Tigray, después de que los combatientes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) se retiraran de la ciudad.

La recuperación de Mekelle representa un fuerte revés para el TPLF, que había lanzado el 23 de septiembre una ofensiva contra el gobierno federal y sus aliados y volvió a colocar a Etiopía ante el riesgo de una nueva guerra de gran escala.

El avance gubernamental se produjo después de que las fuerzas federales retomaran el principal aeropuerto de Mekelle, mientras residentes y fuentes humanitarias confirmaron posteriormente la presencia de tropas y milicianos progubernamentales en puntos estratégicos de la ciudad.

El TPLF reconoció su retirada y anunció que las autoridades regionales trasladarían temporalmente su sede, mientras sostuvo que la decisión buscaba evitar una mayor destrucción de Mekelle.

Los nuevos combates constituyen la escalada más grave desde el final de la guerra de 2020-2022, que concluyó con un acuerdo de paz entre el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed y las autoridades de Tigray.

El conflicto adquirió además una creciente dimensión regional. Etiopía acusó a Eritrea, Sudán y Egipto de respaldar a sus adversarios, acusaciones rechazadas por esos países, mientras Addis Abeba y Asmara rompieron recientemente relaciones diplomáticas.

La Unión Africana y Estados Unidos reclamaron moderación y diálogo ante el temor de que los enfrentamientos vuelvan a extenderse por el Cuerno de África, una región ya afectada por otros conflictos y fuertes tensiones geopolíticas.

En paralelo, dirigentes de Egipto, Eritrea, Sudán y Somalia se reunieron este domingo en Egipto para analizar la crisis y el riesgo de una ampliación regional de los enfrentamientos.

La situación en Mekelle permanecía este domingo relativamente calma, aunque gran parte de los comercios continuaba cerrada y habitantes de la ciudad expresaban temor a que los combates puedan prolongarse o extenderse a otros territorios.