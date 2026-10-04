Yemen lanza ofensiva militar para recuperar territorios ocupados por los hutíes
El Ejército del Gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudita, anunció el inicio de una ofensiva para recuperar territorios controlados por los hutíes, tras intensos combates en el país.
FOTO: Hutíes de Yemen desplegados por rutas del país asiático.
Buenos Aires, 4 octubre (NA) — El Ejército del Gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, anunció este domingo el comienzo de una ofensiva militar para recuperar territorios ocupados por los rebeldes hutíes, contando con el apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudita.
En un discurso televisado, el portavoz militar Majid al Nuzaili comunicó que las operaciones fueron autorizadas por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al Alimi, según informaron varias cadenas de noticias. Al Alimi mencionó que la decisión se tomó tras agotar las posibilidades de reducir las hostilidades en la región.
El mando militar se comprometió a restablecer la autoridad estatal y a proteger a la población civil en el marco de esta nueva ofensiva. La coalición encabezada por Arabia Saudita ha ratificado su apoyo operativo a las fuerzas del gobierno yemení.
El anuncio se produce luego de semanas de intensos combates en la región, especialmente en Taiz, en el suroeste del país, y tras los bombardeos del sábado sobre Saná, la capital controlada por los hutíes.
Los hutíes, en respuesta, han amenazado con continuar sus ataques contra bases militares e instalaciones petroleras sauditas mientras se mantenga la ofensiva contra Yemen.
Lectura rápida
¿Qué anunció el Gobierno de Yemen?
El Gobierno de Yemen anunció el inicio de una ofensiva militar para recuperar territorios controlados por los hutíes.
¿Quién respalda esta ofensiva?
La ofensiva cuenta con el respaldo de la coalición liderada por Arabia Saudita.
¿Quién es el portavoz del Ejército?
El portavoz militar es Majid al Nuzaili.
¿Qué se prometió en el marco de la ofensiva?
Se prometió restablecer la autoridad estatal y proteger a la población civil.
¿Cuál fue la reacción de los hutíes?
Los hutíes amenazaron con continuar sus ataques contra instalaciones sauditas mientras dure la ofensiva.
[Fuente: Noticias Argentinas]