Yemen lanza ofensiva militar para recuperar territorios ocupados por los hutíes

Buenos Aires, 4 octubre (NA) — El Ejército del Gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, anunció este domingo el comienzo de una ofensiva militar para recuperar territorios ocupados por los rebeldes hutíes, contando con el apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudita.

En un discurso televisado, el portavoz militar Majid al Nuzaili comunicó que las operaciones fueron autorizadas por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al Alimi, según informaron varias cadenas de noticias. Al Alimi mencionó que la decisión se tomó tras agotar las posibilidades de reducir las hostilidades en la región.

El mando militar se comprometió a restablecer la autoridad estatal y a proteger a la población civil en el marco de esta nueva ofensiva. La coalición encabezada por Arabia Saudita ha ratificado su apoyo operativo a las fuerzas del gobierno yemení.

El anuncio se produce luego de semanas de intensos combates en la región, especialmente en Taiz, en el suroeste del país, y tras los bombardeos del sábado sobre Saná, la capital controlada por los hutíes.

Los hutíes, en respuesta, han amenazado con continuar sus ataques contra bases militares e instalaciones petroleras sauditas mientras se mantenga la ofensiva contra Yemen.