Promisoria vitamina B3 podría ser clave en la lucha contra el glioblastoma

FOTO: La vitamina B3 y su potencial en el tratamiento del glioblastoma

Edward (Ed) Waldner, un hombre de 55 años, comenzó a experimentar síntomas inusuales que lo llevaron a buscar atención médica. Tras una serie de pruebas, se le diagnosticó glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral altamente agresivo y difícil de tratar. El tratamiento estándar incluye cirugía, radioterapia y quimioterapia, pero la enfermedad tiende a regresar incluso después de estos tratamientos.

Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad de Calgary comenzó a estudiar el uso de dosis altas de vitamina B3, también conocida como niacina, como complemento a la terapia convencional para combatir el glioblastoma. Waldner fue invitado a participar en este ensayo clínico, donde expresó su deseo de contribuir a la investigación y buscar nuevas opciones de tratamiento.

El equipo de investigación, liderado por la oncóloga Gloria Roldan Urgoiti y el neurocientífico Wee Yong, se centra en cómo los tumores de glioblastoma pueden debilitar el sistema inmunológico, impidiendo que las células inmunitarias ataquen eficazmente las células cancerosas. El objetivo del estudio es determinar si la niacina puede restaurar la función de estas células inmunitarias y ayudar a eliminar las células tumorales.

Los primeros ensayos realizados en el laboratorio de Yong mostraron que el tratamiento con niacina extendía la supervivencia en modelos de ratones, lo que llevó a los investigadores a avanzar a un ensayo clínico en humanos. Este estudio, que combina fases I y II, se centra en la seguridad del tratamiento y en la búsqueda de beneficios clínicos.

En las primeras etapas del ensayo, los investigadores establecieron un umbral para continuar con el estudio: si al menos el 20% de los pacientes no mostraban progresión de la enfermedad a los seis meses, el estudio seguiría. Los resultados preliminares fueron alentadores, ya que el 82% de los 24 pacientes no experimentaron progresión de su cáncer, lo que representa un aumento del 28% en comparación con estudios anteriores.

La doctora Roldan Urgoiti destacó que el glioblastoma ha sido uno de los cánceres más desafiantes en las últimas dos décadas, y cualquier avance es valioso. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de realizar estudios más amplios para confirmar la seguridad y eficacia de la niacina en este contexto.

A pesar de ser una vitamina común, los investigadores subrayaron que las dosis altas de niacina no deben considerarse inofensivas. El uso de cantidades excesivas puede ser tóxico y requiere supervisión médica adecuada. Actualmente, el equipo espera incluir a 48 participantes en el ensayo y planea finalizar el análisis para finales de 2026 o principios de 2027.

Para Waldner, participar en este estudio ha sido una forma de mantener la esperanza mientras se monitorea su condición. Se siente optimista y agradecido por la estabilidad que han mostrado sus escaneos recientes.