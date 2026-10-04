Un experimento forestal olvidado de 30 años en Australia sorprende con sus resultados

Durante tres décadas, un experimento forestal en Australia ha revelado hallazgos sorprendentes sobre la gestión de bosques. Este estudio se centró en los bosques de eucalipto de montaña, que, tras ser sometidos a un desmonte controlado, mostraron un crecimiento notable en el tamaño de sus árboles y una capacidad de recuperación de carbono que iguala o supera a las áreas no intervenidas.

Desde la década de 1970, el uso de la tala a ras de suelo en la silvicultura ha generado un intenso debate en Australia. Los conservacionistas han argumentado que esta práctica destruye hábitats para especies raras y reduce el valor ecológico de los bosques, mientras que los expertos en silvicultura defienden que el eucalipto de montaña está adaptado a incendios catastróficos y que la tala es necesaria para su manejo.

En la década de 1980, el gobierno de Victoria lanzó un proyecto de silvicultura con una inversión equivalente a 26 millones de dólares australianos, buscando alternativas a la tala a ras de suelo. Este proyecto, conocido como el Sistema de Silvicultura, se llevó a cabo entre 1987 y 1989 en dos sitios: Tanjil Bren y Cabbage Tree Creek.

El experimento comparó la regeneración forestal a través de diferentes métodos de silvicultura, que incluían desde talas tradicionales hasta desmonte pesado, donde se cortaba entre el 50% y el 70% de los árboles. Se mantuvieron áreas extensas de bosque sin cosechar como referencia para las comparaciones.

Los resultados iniciales, publicados en la década de 2000, mostraron que el eucalipto de montaña se regeneraba mejor en áreas taladas. Sin embargo, en 2014, un grupo de investigadores de la Universidad de Melbourne revisó el sitio de Tanjil Bren y encontró que los árboles en las áreas con desmonte pesado eran excepcionalmente grandes. A pesar de tener solo 80 años, los árboles más grandes superaban el metro de diámetro en la altura del pecho, mientras que algunos alcanzaban más de 1.5 metros.

Lo más sorprendente fue que estos árboles en las áreas con desmonte pesado almacenaron tanto o más carbono que las áreas no intervenidas. En 30 años, el bosque desmochado no solo recuperó el carbono eliminado durante la tala, sino que también ganó suficiente carbono adicional para igualar el incremento observado en las áreas de control no cosechadas.

Estos hallazgos tienen implicaciones significativas. Los árboles más grandes son más resistentes a los incendios y tienen una mayor probabilidad de sobrevivir a los mismos. Además, son más propensos a formar cavidades, un hábitat crítico y en declive para especies raras como el glider mayor y el posum de Leadbeater.

El estudio de Tanjil Bren ofrece tres lecciones importantes para el futuro de la silvicultura. Primero, los experimentos de silvicultura a largo plazo son irreemplazables y pueden transformar nuestra comprensión de cómo responden los bosques a la intervención humana. Segundo, el desmonte no debe verse como un compromiso; puede proporcionar madera para la industria local, absorber carbono y mejorar el hábitat para la fauna, lo que representa un resultado beneficioso para todos. Tercero, no existe una solución única para la gestión forestal, y el experimento olvidado de Tanjil Bren demuestra que hay opciones más allá de la tala a ras de suelo que pueden satisfacer la demanda social de madera, mantener los stocks de carbono y conservar la biodiversidad.