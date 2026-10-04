Un nuevo hallazgo sobre campos magnéticos primordiales podría resolver la expansión del universo

La expansión del universo es un fenómeno ampliamente aceptado, sin embargo, persiste una discrepancia significativa entre las mediciones de su velocidad. Este problema, conocido como la tensión de Hubble, ha llevado a los científicos a investigar nuevas teorías que podrían arrojar luz sobre este enigma cosmológico.

Recientemente, un equipo de investigadores propuso que los campos magnéticos creados poco después del Big Bang podrían ser la clave para resolver esta controversia. Su estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, analiza cómo estos campos magnéticos primordiales pudieron haber influido en la formación de hidrógeno en las etapas tempranas del universo, alterando así el fondo cósmico de microondas y la tasa de expansión inferida a partir de él.

La tensión de Hubble surge de dos métodos distintos de medir la constante de Hubble, que es la tasa a la que se expande el universo. Uno de estos métodos, indirecto, se basa en las predicciones de modelos cosmológicos ajustados a las fluctuaciones observadas en el fondo cósmico de microondas, estimando una constante de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. En contraste, el método directo, que utiliza la observación de supernovas tipo Ia, sugiere un valor más alto de alrededor de 73 km/s/Mpc.

La diferencia entre estas cifras es estadísticamente significativa y plantea la posibilidad de que el modelo estándar de cosmología esté omitiendo factores importantes. En este contexto, los campos magnéticos primordiales, que podrían haber surgido en las primeras etapas del universo, ofrecen una nueva perspectiva. Estos campos, al influir en la recombinación —el proceso en el que electrones y protones se combinan para formar hidrógeno—, podrían haber modificado el momento en que el universo se volvió transparente, alterando las observaciones del fondo cósmico.

Los investigadores realizaron simulaciones tridimensionales del plasma primordial con campos magnéticos, analizando cómo se formaba el hidrógeno. Los resultados mostraron que, si estos campos estaban presentes, acelerarían el proceso de recombinación, lo que a su vez cambiaría el tamaño de los patrones observados en el fondo cósmico. Esto podría facilitar la reconciliación entre las diferentes mediciones de la constante de Hubble.

El estudio reveló una preferencia moderada por la existencia de campos magnéticos primordiales, con datos que sugieren una fuerza de campo de aproximadamente 5 a 10 pico-Gauss en la actualidad. Aunque no se trata de un descubrimiento definitivo, sí representa una pista significativa sobre su posible existencia y su influencia en la estructura del universo.

Si se confirman estos campos magnéticos, no solo ayudarían a resolver la tensión de Hubble, sino que también abrirían una nueva ventana para comprender el universo en sus momentos más tempranos, ofreciendo pistas sobre eventos fundamentales como el propio Big Bang. Con estos hallazgos, los investigadores establecieron objetivos claros para futuras observaciones que podrían confirmar o refutar la existencia de estos campos.