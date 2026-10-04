Un meteorito impactó en Oklahoma 100 millones de años después de lo que se pensaba

Investigadores de la Universidad de Texas en Austin realizaron un hallazgo sorprendente sobre la historia geológica de Oklahoma, que podría cambiar la comprensión de eventos significativos en la historia de la vida en la Tierra. El cráter de meteorito, ubicado bajo la localidad de Ames, se determinó que es casi 100 millones de años más joven de lo que se había estimado anteriormente, con un impacto que ocurrió hace aproximadamente 370 millones de años.

Este descubrimiento fue posible gracias al análisis de cristales de zirconio, que indicaron que el impacto no formó parte del evento de meteoritos del Ordovícico, como se había creído durante años. En cambio, el impacto se alineó estrechamente con la extinción masiva de la época, que devastó la vida marina en el planeta.

Durante mucho tiempo, el cráter de Ames se había asociado con una serie de impactos de meteoritos que se produjeron en América del Norte, datando de aproximadamente 467.5 millones de años atrás, en lo que se conoce como el Evento Meteorológico Ordovícico. Sin embargo, el nuevo estudio demuestra que el cráter no pertenece a ese período. Al datar los cristales de zirconio extraídos de granito alterado por el impacto, el equipo de investigación concluyó que el meteorito impactó durante el Devónico tardío, haciendo que el cráter sea significativamente más joven de lo que se había pensado.

La investigadora principal, Elizabeth Catlos, profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la universidad, comentó: "No importa qué técnica utilizamos, siempre regresábamos a esta señal más joven". Este trabajo fue publicado en julio en la revista Meteoritics & Planetary Science.

Antes de este estudio, el cráter de Ames solo había sido datado utilizando evidencia biológica. Se habían encontrado dientes de un antiguo animal similar a una anguila, conocido como conodontos, en la roca. Sin embargo, Catlos explicó que esos fósiles probablemente ya eran millones de años antiguos para cuando el asteroide impactó. El impacto probablemente removió material más antiguo y mezcló los fósiles en las rocas mientras aún los preservaba.

La nueva datación con zirconio proporciona una cronología muy diferente, que indica que el cráter no pudo haberse formado durante el Evento Meteorológico Ordovícico. En cambio, su nueva edad lo coloca cerca del evento de extinción masiva Frasniano-Fameniano, que ocurrió hace aproximadamente 372 millones de años y eliminó una gran proporción de la vida marina en la Tierra.

El coautor del estudio, Danny Stockli, decano de la Escuela Jackson de Ciencias de la Tierra, destacó que la datación U-Pb de zirconio ofrece una de las maneras más precisas para determinar cuándo ocurrieron eventos en el pasado de la Tierra. Los cristales de zirconio pueden también preservar estructuras microscópicas creadas por las intensas presiones generadas durante un impacto.

El equipo trabajó con NASA para obtener imágenes de los cristales utilizando técnicas de catodoluminiscencia y difracción de electrones. Estas técnicas permiten verificar que los cristales registraron el choque del meteorito. Catlos subrayó que establecer fechas más precisas para las extinciones masivas y otros eventos importantes es crucial para entender cómo ha cambiado la Tierra a lo largo del tiempo.

El proyecto fue iniciado por el exestudiante de posgrado de la Escuela Jackson, Andrew Parisi, quien falleció en 2018. Parisi viajó a Oklahoma para obtener el núcleo de roca de Ames del Servicio Geológico de Oklahoma, extrajo los cristales de zirconio del material y ayudó a determinar sus edades. El coautor Michael Brookfield, también fallecido antes de la publicación del artículo, y otros investigadores como el profesor Sean Gulick y el profesor emérito Mark Cloos también contribuyeron al estudio.