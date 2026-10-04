El arzobispo de Luján alerta sobre la creciente exclusión social en Argentina
Jorge Eduardo Scheinig habló tras la peregrinación a Luján y pidió superar las divisiones para construir una sociedad donde los más pobres no sean excluidos.
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Buenos Aires, 4 de octubre (NA) -- El arzobispo de Luján y Mercedes, Jorge Eduardo Scheinig, manifestó que la principal división en Argentina trasciende las diferencias políticas, y se centra en el hecho de que "cada vez se queda más gente afuera". Su declaración se produjo en el marco de la tradicional peregrinación a Luján, en una entrevista con Radio Rivadavia, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Según Scheinig, "la grieta verdadera es que hay una Argentina de gente que cada vez se queda más afuera y esto genera una zanja enorme". Esta afirmación resalta uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta el país en la actualidad.
El religioso también destacó el espíritu solidario de los peregrinos, quienes durante la caminata no solo expresaron sus pedidos personales relacionados con la salud y el trabajo, sino que también elevaron oraciones por el bienestar de la Argentina y la paz mundial. Para Scheinig, esta actitud refleja una parte fundamental de la identidad del pueblo argentino.
En este contexto, el arzobispo interpretó la peregrinación como un símbolo de la vida misma: un trayecto donde las personas enfrentan adversidades y se apoyan mutuamente. "O salimos juntos o no", afirmó, enfatizando la necesidad de reconstruir una convivencia basada en la fraternidad y la dignidad humana.
Scheinig también se refirió a la inminente visita del papa León XIV y evitó anticipar el mensaje que llevará a los argentinos. Sin embargo, subrayó que en tiempos de crisis, la esperanza juega un papel crucial: "Se debe hablar de esperanza en momentos difíciles".
Finalmente, el arzobispo hizo una distinción entre "lo político" y "la política", explicando que mientras lo primero se relaciona con principios como el bien común, la justicia y la dignidad humana, lo segundo se refiere a las estrategias y partidos que buscan implementar esos principios.
"Ojalá que podamos nosotros, en ese pluralismo y en esa diferencia, superarla, pero en pos de construir algo común donde los más pobres no queden afuera", concluyó.
Lectura rápida
¿Qué advirtió el arzobispo de Luján?
El arzobispo Jorge Eduardo Scheinig advirtió sobre la creciente exclusión social en Argentina.
¿Qué reflejó la peregrinación a Luján?
La peregrinación mostró el espíritu solidario de los participantes, quienes oraron por el bienestar del país.
¿Cuál es la principal división en Argentina según Scheinig?
La principal división no es política, sino social, con muchas personas quedando afuera.
¿Qué dijo sobre la esperanza en tiempos de crisis?
Destacó que la esperanza es fundamental en momentos difíciles.
¿Cómo diferenciaron lo político de la política?
Lo político se relaciona con el bien común, mientras que la política abarca estrategias y partidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]