“Dibu" Martínez habló de Messi y eligió a su posible sucesor en la Selección

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a hablar después de la goleada 7-0 de la Selección argentina ante Burkina Faso y dejó como uno de los principales temas de su charla el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

El arquero anticipó cómo imagina la despedida del capitán y también se refirió al futuro de la número 10, con Nicolás Paz como uno de los nombres que aparece en primera línea, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El martes, Messi jugará ante Benín en el estadio Monumental su último encuentro con la Selección, en una noche que estará marcada por la despedida del capitán. Martínez, uno de sus compañeros más cercanos dentro del plantel, aseguró que buscarán que pueda disfrutar al máximo: "Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz".

El arquero del Chelsea también destacó el vínculo que construyó con el rosarino y el orgullo que siente por haberlo acompañado durante los últimos años. "Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios", expresó.

Dibu Martínez y el nombre que aparece para la 10

Con la salida de Messi, una de las grandes incógnitas será quién utilizará la camiseta número 10 en los próximos compromisos de la Selección. Y Martínez no dudó al mencionar a Nicolás Paz, mediocampista que atraviesa un buen momento y viene ganando protagonismo con el equipo nacional.

"Hay muchos chicos, la verdad, que la pueden usar. Obviamente, hasta la próxima fecha FIFA no creo que se use, la va a usar Leo, pero Nico va picando en punta", sostuvo el arquero, quien ya había dejado una señal en redes sociales al comentar una publicación del futbolista.

Paz, surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid y actualmente en Italia, se consolidó como una de las alternativas jóvenes que Lionel Scaloni viene siguiendo para la renovación del plantel. La referencia de Martínez vuelve a ponerlo entre los nombres que aparecen para asumir mayor protagonismo en la nueva etapa de la Selección.

Mientras tanto, "Dibu" también confirmó que dejó atrás las dudas que había expresado meses atrás sobre su continuidad. Tras la derrota en la final del Mundial, reconoció que necesitó tiempo para recuperarse y cambiar de aire, pero ahora, con la camiseta argentina puesta y a las puertas de la despedida de Messi, volvió a dejar en claro que quiere seguir siendo parte del equipo.