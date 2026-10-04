Liga Educación: cuatro programas que acompañan a 1.000 estudiantes en Córdoba

Aprender a leer, terminar el secundario, imaginar un proyecto de vida o convertirse en la primera persona de la familia en llegar a la universidad. Son momentos diferentes de una trayectoria educativa, pero todos pueden tener algo en común: la necesidad de contar con alguien que acompañe cuando el camino se vuelve difícil.

Desde hace 27 años, Liga Educación trabaja en Córdoba para sostener esos recorridos. La asociación civil desarrolla cuatro programas socioeducativos destinados a niñas, niños y jóvenes, con propuestas que comienzan en la alfabetización y continúan hasta los estudios superiores y la inserción en el mercado laboral formal.

“Desde Liga Educación acompañamos el derecho a la educación confiando en el potencial de todas las personas”, explicó Josefina Paz, directora ejecutiva de la organización, en diálogo con Comprometidos en Cadena. Para Paz, el acompañamiento sostenido es una herramienta fundamental para que los chicos puedan “terminar la escuela y continuar estudiando o insertarse en el mercado laboral formal”.

Un acompañamiento para cada etapa

El recorrido comienza con Palabras Puente, un programa que trabaja en el nivel primario para fortalecer la alfabetización y garantizar el acceso a la lectura.

En el secundario, la organización desarrolla Futuros Egresados, una iniciativa que combina una beca escolar con acompañamiento y pone el foco también en las habilidades socioemocionales de los estudiantes.

“Una vez que los jóvenes egresan, los invitamos a participar del programa Red de Egresados”, contó Paz. Allí trabajan sobre el proyecto de vida de cada joven a partir de dos grandes ejes: la empleabilidad y la posibilidad de continuar una formación académica.

La cuarta propuesta está destinada a quienes llegan a la educación superior. A través de su programa de becas universitarias, Liga Educación apoya a estudiantes que son la primera generación de sus familias en acceder a la universidad. Además de la ayuda económica, reciben tutorías mensuales para sentirse acompañados durante todo ese nuevo recorrido.

Más de 11.500 estudiantes acompañados

En sus 27 años de trabajo, Liga Educación acompañó a más de 11.500 estudiantes, alcanzó 293 graduados y articuló sus programas con más de 23 escuelas públicas de gestión estatal de la provincia de Córdoba.

Los números muestran la dimensión del trabajo, pero para Paz también expresan una tarea que necesariamente debe ser colectiva. “Nada de esto es posible en soledad. Nos gusta pensarnos como corresponsables en la reducción de las desigualdades”, afirmó.

Actualmente, alrededor de 45 personas forman parte de Liga Educación entre profesionales, voluntarios y miembros de la Comisión Directiva. Sus cuatro programas socioeducativos acompañan hoy a unos 1.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Córdoba.

La organización busca además sumar nuevos padrinos, madrinas y donantes mensuales que permitan sostener esa tarea. Porque detrás de cada cifra hay una trayectoria distinta: un chico que empieza a leer, un adolescente que intenta terminar el secundario o un joven que llega por primera vez en su familia a la universidad.

En todos esos momentos, la apuesta es la misma: que las dificultades no definan hasta dónde puede llegar un estudiante y que, cuando el camino se complique, haya alguien dispuesto a acompañarlo.

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