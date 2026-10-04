Miles de feligreses llevan a sus mascotas a bendecir en Manila por San Francisco de Asís

En Manila, una gran multitud de personas se reunió en una iglesia para participar en una ceremonia de bendición de mascotas, demostrando su agradecimiento por la compañía de estos animales. Esta celebración se lleva a cabo cada 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, conocido como el santo patrono de los animales y la ecología, quien es recordado por su humildad, compasión y amor hacia todos los seres vivos.

Durante el primer domingo de octubre, muchas parroquias realizan bendiciones comunitarias de animales o actividades de servicio. En la Iglesia de Malate, los feligreses llevaron a sus queridas mascotas para recibir una bendición especial, donde predominaban los perros, pero también se presentaron gatos e incluso un caracol mascota.

El padre Leonito Distor, párroco de la Iglesia de Malate, comentó: "Estamos bendiciendo a los animales y las plantas y esto está muy relacionado con la festividad de San Francisco de Asís... por eso la parroquia de Malate ha estado promoviendo esto".

Los asistentes formaron filas en el pasillo central, esperando pacientemente a que un sacerdote rociara agua bendita sobre sus compañeros peludos. Para los dueños de mascotas, esta ceremonia representó una forma sencilla de agradecer por el amor incondicional, la alegría y la compañía que estos animales brindan en su día a día, al mismo tiempo que honran el llamado de San Francisco a cuidar y respetar toda la creación de Dios.

"Son parte de nuestra familia... No exactamente como nosotros en el sentido de que no pueden hablar, pero sí tienen emociones", expresó Gaudine Supnet, una enfermera de 32 años que tiene cuatro perros de la raza Shih Tzu. "Quiero que sientan, de alguna manera, que estamos agradecidos por su presencia en nuestras vidas; por eso hacemos que los bendigan".

Además de la ceremonia, la iglesia también organizó vacunaciones gratuitas para mascotas, tanto para perros como para gatos, en el estacionamiento del templo.