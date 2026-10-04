Atacante de Flydubai actuó solo, según una investigación preliminar israelí

Una investigación preliminar realizada en Israel determinó que el copiloto que atacó al capitán de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv la semana pasada actuó de manera individual, según lo reportado por el Canal 12 de la televisión israelí.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los investigadores consideran que el copiloto se comportó como un "lobo solitario".

El proceso de investigación, que fue iniciado de inmediato por las agencias de seguridad israelíes tras el incidente, sigue en desarrollo.

Este informe se produce luego de las insinuaciones realizadas el jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que podría existir un vínculo con Irán, según la información de Xinhua y de la Agencia Noticias Argentinas.

Trump no presentó pruebas concretas y amenazó con represalias militares en caso de confirmarse la conexión. "Oh, serán golpeados, muy duramente, no se preocupen", declaró a los medios.

Por otro lado, una investigación del periódico italiano Corriere della Sera reveló que el copiloto, identificado como Hammam al-Hammami, un ciudadano omaní de 29 años, había planeado asesinar al capitán sin notificar a las autoridades y estrellar el avión contra rascacielos en Tel Aviv antes de que los aviones de combate israelíes pudieran interceptarlo.

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que conecta Dubái y Tel Aviv, realizó un aterrizaje de emergencia el miércoles en la ciudad saudí de Tabuk.

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos confirmaron que el copiloto atacó al capitán con un hacha de emergencia durante el vuelo, pero fue reducido por pasajeros y miembros de la tripulación.

El capitán herido, Smit Machchhar, informó el sábado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que utilizó sus últimas fuerzas para abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que los pasajeros y la tripulación intervinieran.

El plomero israelí Yaniv Hayoun fue uno de los que ayudó a someter al atacante, mientras que otros dos pilotos de Flydubai que estaban a bordo asumieron el control de la aeronave y lograron aterrizar en Arabia Saudita.

Agencia NA