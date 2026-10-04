Muerte de investigadora en laboratorio de Siberia genera preocupación por infección desconocida

FOTO: Mapa de la zona donde se produjo la supuesta fuga de un laboratorio que causó la muerte de una investigadora

Las autoridades rusas están investigando la muerte de una investigadora de 28 años en un laboratorio antipeste ubicado en Siberia, donde se habría liberado un agente infeccioso que aún no ha sido identificado, según informó la agencia estatal TASS.

El suceso tuvo lugar en el Instituto de Investigación contra la Peste de Shelekhov, cerca de la ciudad de Irkutsk. La trabajadora había sido diagnosticada con una neumonía de origen desconocido, y las autoridades sanitarias aún no han determinado el agente infeccioso o sustancia involucrada en el caso.

Desde Rospotrebnadzor, el organismo ruso encargado de la vigilancia sanitaria y las enfermedades infecciosas, se aseguró que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es estable. Sin embargo, el jefe de la república de Buriatia, Alexei Tsydenov, mencionó que la mujer podría haber fallecido "posiblemente a causa de la peste", aunque aclaró que no se han reportado brotes de esa enfermedad en su área.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, hizo un llamado a la calma y confirmó que se había convocado a una reunión extraordinaria de la comisión antiepidémica regional debido a un "caso sospechoso de una infección particularmente peligrosa".

Como medida de prevención, una planta de aluminio cercana al laboratorio ha instruido a sus empleados a utilizar barbijos. Las autoridades también informaron que todos los contactos cercanos de la investigadora fallecida están bajo supervisión médica y hasta el momento no han presentado síntomas, con análisis que resultaron negativos.

Según medios regionales independientes, cerca de 200 personas estarían bajo observación en el hospital de Shelekhov, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente. El exdirector de Rospotrebnadzor, Gennady Onishchenko, declaró a TASS que la infección "muy probablemente no sea peste" y subrayó que, incluso si se confirmara, no esperaba una propagación de la enfermedad.

La peste neumónica, que es provocada por la bacteria Yersinia pestis, se transmite entre personas a través de partículas respiratorias y puede ser mortal si no se trata a tiempo, aunque responde bien a los antibióticos si se diagnostica de manera oportuna. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre su potencial letalidad si no se recibe atención médica adecuada.