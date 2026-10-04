La 'Lista Unida' de Andris Kulbergs triunfa en las elecciones de Letonia y busca aliados para gobernar

FOTO: El primer ministro Andris Kulbergs, de tendencia pro Ucrania y OTAN, ganó las elecciones parlamentarias de Letonia

Buenos Aires, 4 octubre (NA) — La Lista Unida, bajo la dirección del primer ministro Andris Kulbergs, se alzó con la victoria en las elecciones parlamentarias de Letonia, realizadas entre ayer y hoy. Sin embargo, para establecer un gobierno estable, deberá buscar aliados.

El escrutinio finalizado este domingo reveló que la formación obtuvo el 35,2% de los votos, según la Comisión Electoral Central, que fue citada por diversos medios internacionales. Se destacó que el proceso de recuento se extendió debido a complicaciones técnicas.

Con este resultado, la Lista Unida se asegurará 41 de los 100 escaños en el Parlamento. Entre las opciones para formar una coalición se encuentran la nacionalista Alianza Nacional, que cuenta con diez escaños, y la centrista Nueva Unidad, que posee siete.

En el segundo lugar de la contienda electoral se posicionó Letonia Primero, logrando un 13% de los sufragios, seguido por Poder Soberano/Nuevos Letones, que alcanzó el 11,7%.

Kulbergs indicó que la elaboración del presupuesto para 2027 será su principal desafío si continúa liderando el Ejecutivo. Este dirigente asumió la jefatura del Gobierno tras la caída de la administración de Evika Silina.