Grítalo "Pirata": volvé a emocionarte con el relato del gol del triunfo en el clásico

FOTO: Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.

Por Carlos Bocha Houriet

Belgrano venció a Talleres en una nueva edición del clásico cordobés con gol de Ramiro Hernandes sobre el final del mismo.

El gol de los de Ricardo Zielinski llegó a los 41 minutos del segundo tiempo tras una gran corrida de Juan Velázquez y una buena definición de Hernandes.

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