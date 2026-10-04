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Grítalo "Pirata": volvé a emocionarte con el relato del gol del triunfo en el clásico

Belgrano venció a Talleres por 1-0 con gol de Ramiro Hernandes sobre el final del encuentro.

04/10/2026 | 19:07Redacción Cadena 3

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Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.

FOTO: Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.

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  1.

    Audio. 1° gol de Belgrano a Talleres. (Ramiro Hernandes)

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    Episodios

Carlos Bocha Houriet Por Carlos Bocha Houriet

Belgrano venció a Talleres en una nueva edición del clásico cordobés con gol de Ramiro Hernandes sobre el final del mismo.

El gol de los de Ricardo Zielinski llegó a los 41 minutos del segundo tiempo tras una gran corrida de Juan Velázquez y una buena definición de Hernandes.

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