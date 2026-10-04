Investigación en Brasil sobre posible intervención de EE.UU. en elecciones presidenciales

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- La Policía Federal de Brasil ha iniciado una investigación preliminar para determinar si ha existido una posible interferencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en el país. Esta confirmación proviene del director general de la fuerza, Andrei Rodrigues.

Rodrigues detalló que la investigación comenzó a raíz de una solicitud presentada por la Abogacía General de la Unión (AGU) y que actualmente se encuentra en una fase inicial de recopilación y análisis de información. "Es una investigación en marcha, un procedimiento previo", indicó el jefe policial, quien añadió que la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal está encargada de examinar las denuncias sobre un posible financiamiento externo relacionado con el proceso electoral.

La solicitud de la AGU se produjo tras la difusión de información sobre programas de financiamiento impulsados por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump para organizaciones de la sociedad civil brasileña que son críticas del Supremo Tribunal Federal (STF). La investigación tiene como objetivo establecer si esos recursos pudieron ser utilizados para financiar actividades que influyan en el panorama político brasileño o en las elecciones de este año.

El tema de la posible interferencia extranjera se ha vuelto un asunto sensible durante la campaña presidencial en Brasil, en un contexto de crecientes tensiones políticas entre Washington y Brasilia y de diversas denuncias sobre intentos de influencia externa.

No obstante, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmó que hasta el momento no hay indicios concretos de interferencia internacional en el proceso electoral. "Hasta el momento, no tenemos un indicativo concreto de interferencia internacional", aseguró Nunes Marques durante una conferencia de prensa en la sede del tribunal en Brasilia.

El magistrado aclaró que ningún informe recibido de la Policía Federal, de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) o de otros organismos ha presentado hasta ahora elementos que permitan afirmar que las elecciones hayan sido afectadas por amenazas externas. Nunes Marques también destacó que la jornada electoral se estaba desarrollando con normalidad y que el sistema de votación funcionaba sin inconvenientes, mientras millones de brasileños acudían a las urnas para elegir presidente, gobernadores y representantes legislativos.

La Policía Federal, por su parte, ha mantenido desplegados agentes en todo el territorio brasileño para prevenir e investigar delitos electorales. Durante las primeras horas de la jornada, se reportaron detenciones y la apertura de diversos procedimientos relacionados con irregularidades en la votación.

La investigación sobre la posible participación de Estados Unidos continuará, independientemente del desarrollo de los comicios, y deberá determinar si existió un financiamiento extranjero irregular y, eventualmente, quiénes fueron sus destinatarios en Brasil.