Scioli congratula a Bolsonaro tras su victoria en la primera vuelta electoral de Brasil

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) – Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, envió un saludo a Flávio Bolsonaro tras su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. A pesar de que el candidato del Partido Liberal deberá enfrentar un ballotage el próximo 25 de octubre, Scioli celebró el resultado obtenido.

Utilizando su cuenta en la red social "X", el funcionario argentino manifestó: "Felicito a mi querido amigo @FlavioBolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática." La Agencia Noticias Argentinas reportó esta información.

El saludo de Scioli se suma al reconocimiento del presidente Javier Milei, quien también se pronunció en la misma red social al comentar sobre los resultados de los comicios. Milei destacó que "la libertad avanza en Brasil" y enfatizó la importancia de la relación económica entre Argentina y Brasil, señalando que "las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".

"El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos", expresó el mandatario argentino.

En otro mensaje, Patricia Bullrich, senadora nacional y jefa de bloque por La Libertad Avanza (LLA), también se unió a las felicitaciones a Bolsonaro. Aseguró que, a pesar de que el candidato de Luiz Inácio Lula Da Silva se imponía en las elecciones, Bolsonaro deberá ir al balotaje con el 99,31% de los votos escrutados. Bullrich comentó que con esta elección se "unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica".

La senadora resaltó que "Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo". Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países. Felicitaciones, Flávio Bolsonaro", concluyó.