Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro sorprende y se posiciona para el balotaje contra Lula

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- El senador Flávio Bolsonaro sorprendió al imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, superando al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría necesaria para evitar un balotaje.

Con más del 99% de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo 47,11% de los sufragios, mientras que Lula se quedó con 45,06%, según los datos oficiales al cierre de la jornada electoral.

Este resultado colocó a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una posición más favorable de lo que predecían muchas encuestas, llevando la definición presidencial a una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.

"Estoy muy contento con el resultado. Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido hoy", declaró Flávio Bolsonaro ante sus seguidores en Brasilia.

Por su parte, Lula reconoció que el resultado fue inesperado y admitió que esperaba cerrar la elección en esta primera vuelta. El mandatario, que busca un cuarto período presidencial no consecutivo, instó a sus seguidores a intensificar sus esfuerzos en las próximas semanas, considerando la segunda vuelta como una nueva etapa de campaña contra el bolsonarismo.

La elección evidenció una fuerte polarización entre los dos principales espacios políticos de Brasil, a cuatro años del ajustado triunfo de Lula sobre Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de 2022.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, se presenta por primera vez como candidato a la presidencia y llegó a estas elecciones respaldado por el Partido Liberal (PL) y el núcleo político de su padre. Durante su campaña, prometió continuar el legado de Jair Bolsonaro y en caso de ganar, buscaría impulsar una amnistía o indulto para el exmandatario, condenado por su participación en el intento de obstaculizar la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.

Lula, de 80 años, enfrenta su séptima elección presidencial y buscará revertir en el balotaje una diferencia de poco más de dos puntos porcentuales.

La segunda vuelta del 25 de octubre definirá quién gobernará la mayor economía de América Latina durante los próximos cuatro años.