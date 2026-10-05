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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre, Rosario presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 25°. La humedad será del 74% y el viento soplará a 3 m/s desde el este.

05/10/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico para el lunes 5 de octubre

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Este lunes 5 de octubre, Rosario se verá afectada por un clima mayormente nublado, con temperaturas que variarán entre los 14° y 25°. La sensación térmica actual es de 15°, mientras que la humedad se mantiene en un 74%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo está cubierto por nubes que impiden la entrada de luz solar directa. La presión atmosférica se sitúa en 1015 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable. A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen su máximo alrededor de las 15:00 horas, con una máxima de 25°.

Para el día de hoy, la temperatura mínima se registrará en 14°, mientras que la máxima alcanzará los 25°. El viento, aunque ligero, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana. La humedad alta puede hacer que el clima se sienta más cálido de lo que realmente es.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el martes 6 de octubre las temperaturas oscilarán entre 12° y 26°, con cielo nublado. El miércoles 7 de octubre, se prevé la llegada de lluvias ligeras, con mínimas de 17° y máximas de 20°. Para el jueves 8 de octubre, se espera un clima similar al de hoy, con mínimas de 13° y máximas de 22°. Finalmente, el viernes 9 de octubre, el clima mejorará con algunas nubes y temperaturas que irán de 13° a 24°.

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