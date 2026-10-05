Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 5 de octubre

El clima en Mendoza para este lunes 5 de octubre se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras, lo que aportará un ambiente fresco a la jornada. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se sitúa en un 30%, lo que puede hacer que la percepción del frío sea mayor. El viento sopla desde el sureste a una velocidad de 5 m/s, lo que contribuye a la frescura del día.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 12° y la máxima los 23°. A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá en 10,000 metros, lo que permitirá una buena claridad en la atmósfera, a pesar de las lluvias. La presión atmosférica es de 1012 hPa, lo que indica condiciones relativamente estables en la región.

En cuanto a las condiciones del tiempo, el cielo estará cubierto por nubes que traerán lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los habitantes de Mendoza llevar paraguas o impermeables si planean salir, ya que las lluvias pueden ser intermitentes.

De cara a los próximos días, el pronóstico indica un leve ascenso en las temperaturas. Para el martes 6 de octubre, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 15° y 25°. Sin embargo, el miércoles y jueves se prevén nuevamente lluvias ligeras, con mínimas que rondarán los 12° y máximas de 21°.

En resumen, este lunes 5 de octubre será un día fresco y lluvioso en Mendoza, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias que podrían afectar las actividades al aire libre. Se aconseja estar preparado para un clima variable durante la jornada.